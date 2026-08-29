« C’est un scandale », Lille-PSG dégénère

« C’est un scandale », Lille-PSG dégénère

LOSC29 août , 7:16
parJérôme Capton
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Il y avait de la colère du côté de Lille après le nul concédé suite à l'égalisation de Marquinhos pour le PSG au-delà du temps additionnel. Olivier Létang, président du LOSC, crie lui au scandale.
Comme à Rennes, le Paris Saint-Germain a refroidi l'ambiance dans le stade de Lille avec deux buts en toute fin de match. Même au-delà, puisque le capitaine du PSG a égalisé alors qu'il y avait 95 minutes de jouées, alors que l'arbitre avait donné 3 minutes de temps additionnel. Du côté de Lille, cela grognait très fort, même si Davide Ancelotti s'est tenu loin des polémiques. Pour le président du LOSC, passé par le PSG, l'arbitrage d'Eric Wattellier est « un scandale ». Et le dirigeant lillois a été rejoint par plusieurs de ses joueurs qui ont également fait part de leur colère suite à ce but marqué par Marquinhos, lequel les prive des trois points de la victoire.
Benjamin André, le patron du milieu lillois, n'a pas mâché ses mots au micro de Ligue 1+ : « Ça parle de points mais c'est ça qu'ils ne comprennent pas, encore une fois. Ils viennent nous faire leur blabla avant la saison, on discute et encore une fois, je peux comprendre qu'ils veuillent rajouter 30 secondes, 40 secondes, mais finalement on voit que les 15 secondes de trop à la fin, c'est ce qui fait basculer le match. Cela nous tue. »
Nabil Bentaleb a enfoncé le clou dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. « L'arbitre a dit que sur leur premier but on avait perdu une minute. Après on ne va pas entrer dans les détails, on connaît les conséquences, a précisé l'international algérien, avant de reconnaître que ses coéquipiers et lui étaient un peu fautifs aussi. Je pensais que le match devait se finir un peu plus tôt. Mais l'arbitre a décidé qu'il fallait mettre du temps additionnel, donc il fallait rester focus jusqu'à la fin aussi. »

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