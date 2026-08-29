« C’est un scandale », Lille-PSG dégénère

Saam : c est toujours moins bidon que vos excuses après 15 saisons blanches de l om ou celles après 30 saisons avec 2 ou 3 trophées.
Vaderetro : Le 1er but parisien a été marqué pendant les arrêts de jeu, les célébrations sont décomptées, + les pertes de temps délibérées de la part des lillois. Tu devrais lire les lois du jeu, ça pourrait t'éviter d'écrire n'importe quoi. https://uploads.disquscdn.com/images/e202af15f6f06d6eba5c95cfff681ff473dc380eea0a1ce80506e545376fea36.jpg
On va aller loin cette année on peut espèrer au mieux la 10eme place et je ne parle même pas de l'Europa league
Il n'a pas le droit de réinjecter de l'argent. L'OM est déjà sanctionné par l'UEFA. Ils doivent équilibrer leur budget, réduire la masse salariale. C'est un engagement qu'ils ont aussi pris auprès de la DNCG.
Et l'om toujours en mode dégraissage. FC procuration
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
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|4
|3
|1
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|5
|2
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|1
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|1
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|-2
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|1
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|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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🗣️ Benjamin André : "Les 15 secondes de trop à la fin...c'est ce qui fait basculer le match." La frustration du capitaine du @losclive 🥶 #LOSCPSG