la pirouette de blueco emegha reste a strasbourg iconsport 256854 0162 393361
Emanuel Emegha

Emegha et Strasbourg, ça sent déjà la fin

RCSA16 sept. , 19:20
parQuentin Mallet
Récemment annoncé comme nouveau joueur de Chelsea à partir de la saison prochaine, Emanuel Emegha pourrait bien se retrouver chez les Blues beaucoup plus rapidement que prévu.
Il y a quelques jours, l'annonce du recrutement d'Emanuel Emegha par Chelsea en provenance du RC Strasbourg a provoqué un énorme torrent de critiques. Nommé capitaine cet été après le départ d'Habib Diallo, l'international Espoirs néerlandais s'est affiché avec ses nouvelles couleurs tout en faisant part de sa hâte de rejoindre l'écurie londonienne. Une annonce, et surtout un timing, qui n'ont pas du tout plu aux supporters strasbourgeois, lesquels n'ont pas manqué de le lui faire savoir lors de la réception du Havre lors de la dernière journée de Ligue 1 à travers des banderoles virulentes à son égard.
« Emegha, pion de BlueCo, après avoir changé de maillot, rends ton brassard ! », pouvait-on notamment lire dans les tribunes de la Meinau. Une situation qui risque de devenir intenable pour le joueur et les supporters, alors que les tensions pourraient finir par avoir raison de son départ précipité.

Emegha à Chelsea cet hiver, BlueCo peut tout chambouler

C'est en tout cas ce qu'affirme Fabrizio Romano. Le gourou des transferts a indiqué dans une récente vidéo publiée sur sa chaine YouTube qu'il y avait une chance qu'Emanuel Emegha file à Chelsea dès le mois de janvier prochain plutôt qu'à l'issue de la saison en cours, comme convenu initialement. « Les deux options seraient envisageables pour le club de Premier League, mais cela dépendra des performances de Strasbourg en Ligue 1 et en Conference League », a indiqué le journaliste italien.
E. Esseh Emegha

E. Esseh Emegha

NetherlandsPays-Bas Âge 22 Attaquant

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
S'il n'est pour l'heure pas question de changer les plans de base, BlueCo pourrait bien précipiter son arrivée à Chelsea dès le mois de janvier en fonction des résultats sportifs de ses deux clubs. Le consortium américain n'est pas insensible aux véhémences des supporters strasbourgeois contre leur capitaine, alors que Liam Rosenior, lui, s'est mué en porte-voix de sa direction et est monté au créneau pour la défendre.
