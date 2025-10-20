Chelsea veut faire hurler Strasbourg pour 2 pépites

Le RC Strasbourg est une équipe très ambitieuse cette saison en Ligue 1. Pas mal de joueurs alsaciens se mettent en lumière, et ça n'échappe pas à... Chelsea....

Strasbourg fait forte impression en ce début de Ligue 1. Fort d'un effectif de très grande qualité, la formation alsacienne croit légitimement en ses chances de terminer en Ligue des champions à l'issue de l'exercice en cours. Les hommes de Liam Rosenior ont encore du chemin à faire, d'autant que certains des joueurs strasbourgeois commencent à être sollicités. Et ça ne va pas faire plaisir car Chelsea n'est jamais loin, alors que les deux clubs partagent le même propriétaire, à savoir BlueCo.

Chelsea n'a pas dit son dernier mot avec Strasbourg

Selon les informations de Fichajes, les Blues veulent en effet se faciliter les venues de Guéla Doué et Joachin Panichelli. Les deux joueurs alsaciens ont tapé dans l'oeil de Chelsea, qui veut les ajouter à son effectif. Voilà de quoi agacer sans doute encore plus des fans de Strasbourg déjà agacés par le fait d'être dans une situation de multipropriété. Récemment, Emanuel Emegha, capitaine de l'équipe, annonçait sa venue à Chelsea alors que la saison avait déjà commencé. Les mouvements entre le club londonien et le club français ne devraient pas s'arrêter de sitôt. Doué et Panichelli pourraient être les prochains à rallier l'Angleterre, même si les deux footballeurs auront également d'autres propositions sous le coude au vu de leur très belle forme depuis le début du nouvel exercice. Peut-être décideront-ils aussi de rester en Alsace, alors que leur club pourrait bien terminer à une place qualificative en Ligue des champions dans quelques mois. A noter que Diego Moreira est aussi dans les petits papiers de Chelsea pour un éventuel transfert.

Strasbourg Ligue 1 # 3 N V V D V Ligue 1 Matchs 8 V Victoire 5 M Match nul 1 D Défaite 2 Buts Marqués 17 Buts Encaissés 10 Matchs Récents Tout afficher 17 octobre 2025 à 20:45 Ligue 1 Paris Saint Germain 3 — 3 Match terminé Strasbourg 05 octobre 2025 à 17:15 Ligue 1 Strasbourg 5 — 0 Match terminé Angers SCO Meilleurs Joueurs Tout afficher 9 . J. Panichelli ARG • Âge 23 • Attaquant Matchs 8 Buts 7 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 10 . E. Esseh Emegha NED • Âge 22 • Attaquant Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Liam Rosenior devra garder tout son collectif concerné et gérer la gronde des fans du club. Pour le moment, les bons résultats sportifs apaisent les esprits. Mais pour combien de temps encore ?