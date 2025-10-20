rcsa se queda guela doue n ira pas a milan iconsport 260412 0173 395795

Chelsea veut faire hurler Strasbourg pour 2 pépites

20 oct.
par Hadrien Rivayrand
Le RC Strasbourg est une équipe très ambitieuse cette saison en Ligue 1. Pas mal de joueurs alsaciens se mettent en lumière, et ça n'échappe pas à... Chelsea.... 
Strasbourg fait forte impression en ce début de Ligue 1. Fort d'un effectif de très grande qualité, la formation alsacienne croit légitimement en ses chances de terminer en Ligue des champions à l'issue de l'exercice en cours. Les hommes de Liam Rosenior ont encore du chemin à faire, d'autant que certains des joueurs strasbourgeois commencent à être sollicités. Et ça ne va pas faire plaisir car Chelsea n'est jamais loin, alors que les deux clubs partagent le même propriétaire, à savoir BlueCo. 

Chelsea n'a pas dit son dernier mot avec Strasbourg

Selon les informations de Fichajes, les Blues veulent en effet se faciliter les venues de Guéla Doué et Joachin Panichelli. Les deux joueurs alsaciens ont tapé dans l'oeil de Chelsea, qui veut les ajouter à son effectif. Voilà de quoi agacer sans doute encore plus des fans de Strasbourg déjà agacés par le fait d'être dans une situation de multipropriété. Récemment, Emanuel Emegha, capitaine de l'équipe, annonçait sa venue à Chelsea alors que la saison avait déjà commencé. Les mouvements entre le club londonien et le club français ne devraient pas s'arrêter de sitôt. Doué et Panichelli pourraient être les prochains à rallier l'Angleterre, même si les deux footballeurs auront également d'autres propositions sous le coude au vu de leur très belle forme depuis le début du nouvel exercice. Peut-être décideront-ils aussi de rester en Alsace, alors que leur club pourrait bien terminer à une place qualificative en Ligue des champions dans quelques mois. A noter que Diego Moreira est aussi dans les petits papiers de Chelsea pour un éventuel transfert. 
Strasbourg

Strasbourg

Ligue 1 #3
N
V
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs8
V
Victoire5
M
Match nul1
D
Défaite2
Buts Marqués17
Buts Encaissés10

Matchs Récents

Tout afficher
17 octobre 2025 à 20:45
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
3
3
Match terminé
StrasbourgStrasbourg
05 octobre 2025 à 17:15
Ligue 1
StrasbourgStrasbourg
5
0
Match terminé
Angers SCOAngers SCO

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Panichelli
9.

J. Panichelli

ARGARG Âge 23 Attaquant
Matchs8
Buts7
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
E. Esseh Emegha
10.

E. Esseh Emegha

NEDNED Âge 22 Attaquant
Matchs4
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Liam Rosenior devra garder tout son collectif concerné et gérer la gronde des fans du club. Pour le moment, les bons résultats sportifs apaisent les esprits. Mais pour combien de temps encore ? 
Derniers commentaires

L'OL privé de Hans Hateboer en Europe

Les lyonnais ils ont osé comparer fofana a greewood ! Gros délire

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

Ahahahah c'est magique ! Toi qui chiale à longueur de journée sur l'arbitrage 😂 Voilà qui arrive à point nommé pour te mettre le nez dans ta bêtise et ta paranoïa maladive 😉 Mais bon ça va aussi relancer ta bonne grosse mauvaise foi... Vas-y on t'écoute... 🤓

« Touchez pas à Lucas Chevalier » : Luis Enrique hausse le ton

Ce qui est insignifiant c'est le palmarès de l'OM sur ces 32 dernières années depuis que l'OM a ete condamné pour achat de match et Tapie envoyé en prison pour ça... 1 L1 et 0 coupe de France...

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

Exactement.

« Touchez pas à Lucas Chevalier » : Luis Enrique hausse le ton

Chaque fois, tu me dis que tu réponds à des trolls alors que tu viens régulièrement tout seul pour déverser ta haine sur le club.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

