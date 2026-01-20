ICONSPORT_282592_0063
Liam Rosenior

RCSA : Liam Rosenior veut piller Strasbourg !

RCSA20 janv. , 18:22
parQuentin Mallet
0
Récemment arrivé sur le banc de Chelsea, Liam Rosenior a été consulté par sa direction et a glissé les noms de trois joueurs du RC Strasbourg en vue d'un triple transfert lors de cette fenêtre de mercato hivernal.
Une fois de plus, les liens entre Chelsea et Strasbourg risquent de faire beaucoup parler. L'été dernier déjà, les deux clubs appartenant à BlueCo réalisaient plusieurs opérations communes, s'envoyant ou se prêtant des joueurs avec pas moins de 6 arrivées en Alsace de joueurs venus de Londres. Et si l'on pensait que le paroxysme de ces relations avait été atteint lors de l'annonce du transfert du capitaine strasbourgeois Emanuel Emegha à Chelsea en plein mois de septembre, les propriétaires américains ont fait encore plus fort en réquisitionnant littéralement Liam Rosenior du RCSA pour le placer sur le banc des Blues après le licenciement d'Enzo Maresca.
Et puisqu'il fallait que cette ambiguïté ne s'arrête pas là, le technicien britannique a été invité à donner les noms de plusieurs joueurs de Strasbourg à sa nouvelle direction sportive pour d'éventuels recrutements cet hiver.

Chelsea pioche encore à Strasbourg

Ce mercato hivernal 2026 fermera ses portes le 2 février prochain. En attendant, Chelsea et Strasbourg risquent bien d'être à nouveau au cœur de plusieurs opérations conjointes. En effet, selon les informations de TEAMtalk, Liam Rosenior a été consulté par sa direction sportive, laquelle lui a demandé de lui souffler les noms de joueurs de Strasbourg qui auraient déjà la capacité de se hisser au niveau des Blues et des exigences d'un tel club. Depuis, les dirigeants de Chelsea discutent en interne sur la possibilité de faire venir Emanuel Emegha dès cet hiver au lieu d'attendre la fin de la saison, mais aussi de recruter Ismaël Doukouré et Mike Penders.
A la recherche d'une option en attaque, les Blues envisagent d'avancer le transfert d'Emegha pour éviter d'avoir à recruter un nouveau joueur. Concernant Mike Penders, son hypothétique recrutement viendrait répondre aux besoins du club à ce poste, alors que Robert Sanchez a de moins en moins de crédit. Enfin, Doukouré est une option alléchante par sa polyvalence et son jeune âge, mais aussi un joueur que BlueCo apprécie grandement.
Chelsea

Chelsea

Premier League #6
V
D
V
D
N
Premier League
Premier League
Matchs22
V
Victoire9
M
Match nul7
D
Défaite6
Buts Marqués36
Buts Encaissés24

Matchs Récents

Tout afficher
17 janvier 2026 à 16:00
Premier League
ChelseaChelsea
2
0
Match terminé
BrentfordBrentford
14 janvier 2026 à 21:00
Carabao Cup
ChelseaChelsea
2
3
Match terminé
ArsenalArsenal

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Junqueira de Jesus
20.

J. Junqueira de Jesus

BrazilBrésil Âge 24 Attaquant
Matchs22
Buts7
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
E. Fernández
8.

E. Fernández

ArgentinaArgentine Âge 25 Milieu
Matchs21
Buts6
Passes décisives2
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281913_0019
Premier League

Terrible nouvelle pour Bouba Kamara

ICONSPORT_279591_0117
PSG

PSG : La Premier League s'attaque à Senny Mayulu

ICONSPORT_271033_0027
OM

Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME

ICONSPORT_277172_0012
OM

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Fil Info

20 janv. , 19:39
Terrible nouvelle pour Bouba Kamara
20 janv. , 19:23
PSG : La Premier League s'attaque à Senny Mayulu
20 janv. , 19:00
Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME
20 janv. , 18:40
L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé
20 janv. , 18:25
TV : Sporting - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
20 janv. , 18:20
LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée
20 janv. , 18:15
Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque
20 janv. , 18:00
Berne-OL pas diffusé, Lyon offre une solution gratuite

Derniers commentaires

Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME

J'ai pas dit une priorité, j'ai dit ils étais aussi intéressé

Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME

Tu crois vraiment que Feyenoord est assez con pour vendre un joueur 4,5M€ alors qu'il en vaux normalement 25 ? Tu trolle j'espere ?

Here we go ! L’OM signe Timber pour 4,5 ME

Qui te dis que c'etait une priorité pour eux ? Si ca peux te faire plaisir....

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

L OM a son endrick anglais aussi

Berne-OL pas diffusé, Lyon offre une solution gratuite

Streaming

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading