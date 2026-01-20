RCSA : Liam Rosenior veut piller Strasbourg !

Récemment arrivé sur le banc de Chelsea, Liam Rosenior a été consulté par sa direction et a glissé les noms de trois joueurs du RC Strasbourg en vue d'un triple transfert lors de cette fenêtre de mercato hivernal.

Une fois de plus, les liens entre Chelsea et Strasbourg risquent de faire beaucoup parler. L'été dernier déjà, les deux clubs appartenant à BlueCo réalisaient plusieurs opérations communes, s'envoyant ou se prêtant des joueurs avec pas moins de 6 arrivées en Alsace de joueurs venus de Londres. Et si l'on pensait que le paroxysme de ces relations avait été atteint lors de l'annonce du transfert du capitaine strasbourgeois Emanuel Emegha à Chelsea en plein mois de septembre, les propriétaires américains ont fait encore plus fort en réquisitionnant littéralement Liam Rosenior du RCSA pour le placer sur le banc des Blues après le licenciement d'Enzo Maresca.

Et puisqu'il fallait que cette ambiguïté ne s'arrête pas là, le technicien britannique a été invité à donner les noms de plusieurs joueurs de Strasbourg à sa nouvelle direction sportive pour d'éventuels recrutements cet hiver.

Chelsea pioche encore à Strasbourg

Ce mercato hivernal 2026 fermera ses portes le 2 février prochain. En attendant, Chelsea et Strasbourg risquent bien d'être à nouveau au cœur de plusieurs opérations conjointes. En effet, selon les informations de TEAMtalk, Liam Rosenior a été consulté par sa direction sportive, laquelle lui a demandé de lui souffler les noms de joueurs de Strasbourg qui auraient déjà la capacité de se hisser au niveau des Blues et des exigences d'un tel club. Depuis, les dirigeants de Chelsea discutent en interne sur la possibilité de faire venir Emanuel Emegha dès cet hiver au lieu d'attendre la fin de la saison, mais aussi de recruter Ismaël Doukouré et Mike Penders.

A la recherche d'une option en attaque, les Blues envisagent d'avancer le transfert d'Emegha pour éviter d'avoir à recruter un nouveau joueur. Concernant Mike Penders, son hypothétique recrutement viendrait répondre aux besoins du club à ce poste, alors que Robert Sanchez a de moins en moins de crédit. Enfin, Doukouré est une option alléchante par sa polyvalence et son jeune âge, mais aussi un joueur que BlueCo apprécie grandement.