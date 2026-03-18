CAN 2025 : « La blague du siècle », la presse mondiale sidérée

Mardi, la Confédération africaine de football (CAF) a communiqué concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La CAF a donc annoncé la défaite du Sénégal sur tapis vert, couronnant le Maroc par la même occasion. Ce mercredi matin, la presse du monde entier hallucine.

La recette pour faire oublier une soirée de Ligue des champions est assez simple. Il suffit de changer la décision d’un tournoi continental. Ce mardi soir, la Confédération africaine de football (CAF) a partagé un communiqué concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 . Pour rappel, sur le terrain, le Sénégal s’est imposé 1-0 lors des prolongations, mais plus tôt dans le match, les coéquipiers de Sadio Mané ont quitté la pelouse pour protester contre un pénalty sifflé en faveur du Maroc. Une édition rocambolesque qui n’est donc pas terminée, car la fédération sénégalaise a saisi le TAS ce mercredi. Ce matin, la presse réagit à cette décision. Les avis sont partagés, mais la surprise est totale.

La presse sénégalaise dénonce une blague

La CAF rend justice au Maroc et sauve le football africain de la réédition de comportements anti-jeu » écrit le média Le360 Sport. Au Sénégal, la décision est évidemment dénoncée. Le quotidien le Dakaroi titre « Scandale en finale » pendant que Le Soleil dénonce « La blague du siècle ». En Europe, la décision a également fait réagir, comme en Italie. La Gazzetta dello Sport s’amuse de la décision : « Incroyable ! Un rapide coup d'œil au calendrier. Non, ce n'est pas le 1er avril, mais le 17 mars. Ce n'est pas une blague, » écrit le quotidien italien. En France, nombreux sont les chroniqueurs à déplorer cette décision tardive, à l'image de Au Maroc, la presse se réjouit de cette décision de la Confédération africaine : «» écrit le média Le360 Sport. Au Sénégal, la décision est évidemment dénoncée. Le quotidien le Dakaroi titre «» pendant que Le Soleil dénonce «». En Europe, la décision a également fait réagir, comme en Italie. Las’amuse de la décision : «écrit le quotidien italien. En France, nombreux sont les chroniqueurs à déplorer cette décision tardive, à l'image de Claude Le Roy qui n'hésite pas à parler de magouilles. Mais cet imbroglio n’est pas terminé, le Sénégal va dorénavant attendre la décision du Tribunal Arbitral du Sport.