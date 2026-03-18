CAN 2025 : « La blague du siècle », la presse mondiale sidérée

Mardi, la Confédération africaine de football (CAF)
a communiqué concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La
CAF a donc annoncé la défaite du Sénégal sur tapis vert, couronnant le Maroc par
la même occasion. Ce mercredi matin, la presse du monde entier hallucine.
La recette pour faire oublier une soirée de Ligue des
champions est assez simple. Il suffit de changer la décision d’un tournoi
continental. Ce mardi soir, la Confédération africaine de football (CAF) a
partagé un communiqué concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations
2025
. Pour rappel, sur le terrain, le Sénégal s’est imposé 1-0 lors des
prolongations, mais plus tôt dans le match, les coéquipiers de Sadio Mané ont
quitté la pelouse pour protester contre un pénalty sifflé en faveur du Maroc. Une
édition rocambolesque qui n’est donc pas terminée, car la fédération sénégalaise
a saisi le TAS ce mercredi. Ce matin, la presse réagit à cette décision. Les
avis sont partagés, mais la surprise est totale.
La presse sénégalaise dénonce une blague
Au Maroc, la presse se réjouit de cette décision de la
Confédération africaine : « La CAF rend justice au Maroc et sauve le
football africain de la réédition de comportements anti-jeu
» écrit le
média Le360 Sport. Au Sénégal, la décision est évidemment dénoncée. Le
quotidien le Dakaroi titre « Scandale en finale
» pendant que Le
Soleil dénonce « La blague du siècle
». En Europe, la décision a
également fait réagir, comme en Italie. La Gazzetta dello Sport
s’amuse de la
décision : « Incroyable ! Un rapide coup d'œil au calendrier. Non, ce
n'est pas le 1er avril, mais le 17 mars. Ce n'est pas une blague, »
écrit
le quotidien italien. En France, nombreux sont les chroniqueurs à déplorer
cette décision tardive, à l'image de Claude Le Roy
qui n'hésite pas à parler de magouilles. Mais cet imbroglio n’est pas terminé, le Sénégal va
dorénavant attendre la décision du Tribunal Arbitral du Sport.