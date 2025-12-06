Transfert à prix d’ami, Strasbourg calme Chelsea

Après le transfert d’Emanuel Emegha déjà officialisé pour l’été prochain, Chelsea veut à nouveau piocher dans l’effectif de Strasbourg. Les Blues voient l’opportunité de s’offrir de jeunes talents à prix réduit grâce à leur propriétaire commun. Mais le Racing ne fera aucun cadeau pour l’Argentin Valentin Barco.

Si Strasbourg parvient à séduire autant de jeunes prometteurs, ce n’est pas seulement grâce à la ferveur de la Meinau. Les recrues du Racing sont aussi et surtout emballées à l’idée d’entrer dans la galaxie BlueCo. Egalement aux commandes de Chelsea, le consortium américain a établi une passerelle entre ses deux équipes. Elle a notamment permis aux Blues de devancer la concurrence en officialisant le transfert d’Emanuel Emegha pour l’été prochain. Montant de l’opération : « seulement » 25 millions d’euros.

Pour un attaquant de 22 ans doté d’un tel potentiel, et nouvel international néerlandais, Strasbourg aurait sans doute pu négocier davantage. Le cador de Premier League a évidemment profité d’un prix d’ami. Alors pourquoi ne pas revenir piocher dans l’effectif de Liam Rosenior ? Selon les informations de CaughtOffside, Chelsea a maintenant un faible pour Valentin Barco (21 ans). Les Londoniens suivent les performances de l’Argentin depuis cet été. Le vainqueur du Mondial des clubs pense peut-être obtenir un nouveau tarif avantageux. Mais cette fois, Strasbourg ne compte pas lui accorder le moindre traitement de faveur.

L’ancien joueur de Brighton intéresse aussi le Bayern Munich ainsi que l’Atlético Madrid. De quoi envisager une belle vente pour le Racing qui voit son joueur progresser au fil des mois. Le latéral gauche reconverti milieu de terrain, définitivement acheté pour 10 millions d’euros cet été suite à un prêt avec option d’achat, se distingue par sa grinta dans l’entrejeu et par sa finesse technique. Ce n’est pas le genre d’élément que l’on brade pour faire plaisir à un ami.