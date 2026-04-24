Un problème digne d’un club amateur fait perdre l’ASSE

La victoire de 93 et la rivalité des années 90 avec le PSG sont devenus la croix de l'OM... L'OM est la grenouille qui voulait être plus grosse que le boeuf
Entre un club qui a 600M de dette comme tu dis mais qui est valorisé à environ 700 à 800M avec 300M d'actif joueurs et quasi 500M d'actifs immobiliers ( stade et centre d'entraînement) Et un Club qui a 200M de dette mais qui n'a d'autre valeur que ses joueurs , qui ne couvriraient même pas ces 200M de dettes, le calcul est vite fait ! Et je ne parle même pas de la situation sportive et des partenaires économiques (sponsors) Il y a un gouffre entre les 2 Donc....quand on sort un argument, on réfléchit avant Essayer de faire le mec qui connait tout alors que tu ne fais que re dégueuler une info que tu as lu mais que tu ne commences même pas à comprendre Des fois mieux vaut s'abstenir que de passer pour un charlot
Et faut juste savoir analyser et interpréter un bilan. Ici on ne fait pas les fonds de tiroir pour se faire prêter des mecs 6 mois sans OA. Pas de menace de rétrogradation par la DNCG non plus.
il ferait mieux d'offrir des pleins d'essences
si on joue à notre niveau, le match contre lens est le seul qui pose de réels problèmes tant Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. toulouse peut être le caillou dans la chaussure. on ne doit pas prendre la pression contre Rennes mais tout d'abord il va falloir montrer l'envie et la persévérance d'une équipe qui veut la mettre au fond dés ce week end. mais si cela ne se passe pas comme prévu, ces joueurs là pourront être fiers d'avoir répondu au delà de nos attentes. bon..ok....de mes attentes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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