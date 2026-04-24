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Un problème digne d’un club amateur fait perdre l’ASSE

ASSE24 avr. , 9:00
parGuillaume Conte
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Avec une défaite contre le dernier de Ligue 2, l'ASSE a très mal préparé son choc face à Troyes. Mais un bug assez énorme a perturbé les Verts avant le déplacement en Corse.
La défaite face à Bastia a totalement replongé l’AS Saint-Etienne dans l’angoisse d’une montée manquée. Bien au chaud avant cette rencontre contre le dernier du championnat, Saint-Etienne s’est planté avec un revers 2-0 qui permet au Mans de revenir à égalité avec les Verts à la deuxième place. La montée directe est menacée et avant le match de ce samedi contre Troyes, Philippe Montanier, qui a essayé d’amener beaucoup de rigueur depuis son arrivée, a haussé le ton.

Trop d'obligations, pas assez de ballon

En conférence de presse, l’entraineur de l’ASSE a confirmé que toute la semaine se déroulait à huis-clos pour les séances d’entrainement, et que malgré les vacances scolaires, il n’était pas question de faire des selfies avec les jeunes supporters. Il faut dire que, jeudi dernier, deux jours avant le déplacement à Bastia, la formation du Forez avait ouvert ses portes aux supporters, et cela a visiblement beaucoup dérangé le staff et les joueurs.
Philippe Montanier a ainsi révélé que le retard pris lors des séances d’autographes ou de photos avait tout simplement empêché de préparer le match face à Bastia en vidéo. « Il y a un tel engouement sur le jeudi, les joueurs ont passé plus de temps à signer des autographes et on a dû annuler notre séance vidéo. On n’a pas pu la replacer après parce que les joueurs avaient des obligations caritatives et commerciales », a lancé l’entraineur des Verts, dans un problème qui ne fait pas très sérieux à ce niveau.
Priorité a donc été donnée aux supporters venus à la rencontre des joueurs, puis aux accords commerciaux avec des sponsors, au point d’empêcher le point vidéo sur les forces et faiblesses de l’adversaire, et ce qui aurait du être mis en place en Corse. Si tout ne s’est bien évidemment pas joué là-dessus, il est temps pour l’ASSE de se recentrer sur le ballon rapidement sous peine de vivre une fin de saison qui ferait très mauvais genre.
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si on joue à notre niveau, le match contre lens est le seul qui pose de réels problèmes tant Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. toulouse peut être le caillou dans la chaussure. on ne doit pas prendre la pression contre Rennes mais tout d'abord il va falloir montrer l'envie et la persévérance d'une équipe qui veut la mettre au fond dés ce week end. mais si cela ne se passe pas comme prévu, ces joueurs là pourront être fiers d'avoir répondu au delà de nos attentes. bon..ok....de mes attentes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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