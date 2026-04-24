Un problème digne d’un club amateur fait perdre l’ASSE

Avec une défaite contre le dernier de Ligue 2, l'ASSE a très mal préparé son choc face à Troyes. Mais un bug assez énorme a perturbé les Verts avant le déplacement en Corse.

La défaite face à Bastia a totalement replongé l’AS Saint-Etienne dans l’angoisse d’une montée manquée. Bien au chaud avant cette rencontre contre le dernier du championnat, Saint-Etienne s’est planté avec un revers 2-0 qui permet au Mans de revenir à égalité avec les Verts à la deuxième place. La montée directe est menacée et avant le match de ce samedi contre Troyes, Philippe Montanier, qui a essayé d’amener beaucoup de rigueur depuis son arrivée, a haussé le ton.

Trop d'obligations, pas assez de ballon

En conférence de presse, l’entraineur de l’ASSE a confirmé que toute la semaine se déroulait à huis-clos pour les séances d’entrainement, et que malgré les vacances scolaires, il n’était pas question de faire des selfies avec les jeunes supporters. Il faut dire que, jeudi dernier, deux jours avant le déplacement à Bastia, la formation du Forez avait ouvert ses portes aux supporters, et cela a visiblement beaucoup dérangé le staff et les joueurs.

Philippe Montanier a ainsi révélé que le retard pris lors des séances d’autographes ou de photos avait tout simplement empêché de préparer le match face à Bastia en vidéo. « Il y a un tel engouement sur le jeudi, les joueurs ont passé plus de temps à signer des autographes et on a dû annuler notre séance vidéo. On n’a pas pu la replacer après parce que les joueurs avaient des obligations caritatives et commerciales », a lancé l’entraineur des Verts, dans un problème qui ne fait pas très sérieux à ce niveau.

Priorité a donc été donnée aux supporters venus à la rencontre des joueurs, puis aux accords commerciaux avec des sponsors, au point d’empêcher le point vidéo sur les forces et faiblesses de l’adversaire, et ce qui aurait du être mis en place en Corse. Si tout ne s’est bien évidemment pas joué là-dessus, il est temps pour l’ASSE de se recentrer sur le ballon rapidement sous peine de vivre une fin de saison qui ferait très mauvais genre.