Un jeune de l’ASSE crève l’écran

Ce samedi en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a fait un super coup en s'imposant sur la pelouse de l'ESTAC. Kevin Pedro a impressionné, lui qui était aligné au sein de la défense stéphanoise.

L' AS Saint-Etienne a battu le leader troyen ce samedi. Les Verts ont réalisé une première période de très grande qualité, plantant trois buts à l'ESTAC. Si la seconde période aura été plus difficile, avec notamment deux buts encaissés, l'ASSE a fait le travail pour repartir de l'Aube avec les trois points. Pour ce déplacement XXL de Ligue 2, Eirik Horneland avait décidé de faire confiance au tout jeune Kevin Pedro en défense. Le joueur de 19 ans était aligné pour la première fois de la saison et n'a pas déçu.

Kevin Pedro se fait une place

Lors de propos échangés avec Saint-Etienne Loire, l'entraineur de l'AS Saint-Etienne n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur Kevin Pedro : « Il faut saluer Kévin Pedro qui a joué son premier match avec nous cette année. Il ne s’est pourtant pas beaucoup entraîné avec nous. Il a sorti un match avec beaucoup d’autorité, c’était très bien pour lui. Mon coup de chapeau à Kévin et au centre de formation de nous proposer des joueurs de ce niveau. (...) On avait la sensation qu’il serait au rendez-vous. Il a été très important dans cette victoire, il marque des points avec cette prestation fantastique ».

Saint-Étienne Ligue 2 # 3 V D V D D Ligue 2 Matchs 14 V Victoire 8 M Match nul 2 D Défaite 4 Buts Marqués 31 Buts Encaissés 21 Matchs Récents Tout afficher 08 novembre 2025 à 20:00 Ligue 2 Troyes 2 — 3 Match terminé Saint-Étienne 01 novembre 2025 à 20:00 Ligue 2 Red Star 2 — 1 Match terminé Saint-Étienne Meilleurs Joueurs Tout afficher 22 . Z. Davitashvili GEO • Âge 24 • Attaquant Matchs 12 Buts 6 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 17 . J. Duffus ENG,NIR,SCO,WAL • Âge • Attaquant Matchs 10 Buts 4 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Même son de cloche du côté de son coéquipier Florian Tardieu, qui l'a incité à continuer dans cette voie. Kevin Pedro veut tout mettre en place pour s'imposer chez les Verts a prévenu dans la presse : « Je me suis préparé comme chaque week-end et ça l’a bien fait. Sur la fin, on s’est dit qu’il fallait pas lâcher et verrouiller ce score. (…) L’envie de rester avec le groupe Ligue 2 ? C'est ça, j’espère… »

Lors de le prochaine journée de Ligue 2 l'AS Saint-Etienne recevra l'AS Nancy. Un adversaire en grandes difficultés cette saison. L'occasion de pourquoi pas revoir Kevin Pedro disputer quelques minutes sous le maillot stéphanois.