Un jeune de l’ASSE crève l’écran

ASSE09 nov. , 21:30
parHadrien Rivayrand
Ce samedi en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a fait un super coup en s'imposant sur la pelouse de l'ESTAC. Kevin Pedro a impressionné, lui qui était aligné au sein de la défense stéphanoise. 
L'AS Saint-Etienne a battu le leader troyen ce samedi. Les Verts ont réalisé une première période de très grande qualité, plantant trois buts à l'ESTAC. Si la seconde période aura été plus difficile, avec notamment deux buts encaissés, l'ASSE a fait le travail pour repartir de l'Aube avec les trois points. Pour ce déplacement XXL de Ligue 2, Eirik Horneland avait décidé de faire confiance au tout jeune Kevin Pedro en défense. Le joueur de 19 ans était aligné pour la première fois de la saison et n'a pas déçu. 

Kevin Pedro se fait une place  

Lors de propos échangés avec Saint-Etienne Loire, l'entraineur de l'AS Saint-Etienne n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur Kevin Pedro : « Il faut saluer Kévin Pedro qui a joué son premier match avec nous cette année. Il ne s’est pourtant pas beaucoup entraîné avec nous. Il a sorti un match avec beaucoup d’autorité, c’était très bien pour lui. Mon coup de chapeau à Kévin et au centre de formation de nous proposer des joueurs de ce niveau. (...) On avait la sensation qu’il serait au rendez-vous. Il a été très important dans cette victoire, il marque des points avec cette prestation fantastique »
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #3
V
D
V
D
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs14
V
Victoire8
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués31
Buts Encaissés21

Matchs Récents

08 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
TroyesTroyes
2
3
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
01 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Red StarRed Star
2
1
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs12
Buts6
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
J. Duffus
17.

J. Duffus

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge Attaquant
Matchs10
Buts4
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Même son de cloche du côté de son coéquipier Florian Tardieu, qui l'a incité à continuer dans cette voie. Kevin Pedro veut tout mettre en place pour s'imposer chez les Verts a prévenu dans la presse : « Je me suis préparé comme chaque week-end et ça l’a bien fait. Sur la fin, on s’est dit qu’il fallait pas lâcher et verrouiller ce score. (…) L’envie de rester avec le groupe Ligue 2 ? C'est ça, j’espère… »
Lors de le prochaine journée de Ligue 2 l'AS Saint-Etienne recevra l'AS Nancy. Un adversaire en grandes difficultés cette saison. L'occasion de pourquoi pas revoir Kevin Pedro disputer quelques minutes sous le maillot stéphanois. 
Derniers commentaires

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

ta connerie on sait tous ou elle finira , pour en revenir a l'action , tu ne vas pas dire qu'il n'y avait rien , là , c'est rouge et pénalty et ce n'est ps moi qui le dit , donc arrête de nous bassiner et va repeindre la tour Eiffel , ça t'occupera

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

nul mais pas pour tout le monde , le psg passe toujours au travers

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

c'est pour ca que l'arbitre aurait du siffler. tu peux pas me dire qu'il a rien a siffler la.. quoi que si tu peux t'es parisiens

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

va donc te faire soigner , espèce de simplet

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

Quelqu'un peut me dire comment on fait pour bloquer cet âne d'Kvaracadabra, merci

Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading