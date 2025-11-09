ICONSPORT_276573_0014

ASSE : 45 minutes en enfer, c'est effrayant

09 nov.
par Claude Dautel
L'AS Saint-Etienne a remporté une très importante victoire (2-3) samedi à Troyes. Mais les Verts ont sombré totalement après la pause, et cela inquiète tout le monde.
Après une première période remarquable qui a permis à l'ASSE de rentrer vers les vestiaires avec une énorme avance (0-3), l'équipe d'Eirik Horneland s'est soudainement écroulée après la pause. L'ESTAC a même été tout proche de recoller au score en toute fin de match, le Saint-Etienne flamboyant des 45 premières minutes ayant laissé à une formation en plein naufrage. Et s'il a parfois été critiqué, Larsonneur a évité à ses coéquipiers de prendre un coup de massue énorme, le gardien de but repoussant quelques tentatives troyennes qui auraient pu permettre au leader de Ligue 2 de recoller au score, voire plus. Dans Le Progrès, on s'étonne de ces deux versions de l'AS Saint-Etienne, même si l'ASSE a tout de même pris trois points plus que précieux dans la bataille pour la montée en Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a connu un incroyable trou d'air

Journaliste pour le quotidien régional, Arthur Collot ne masque pas son grand étonnement par rapport aux événements intervenus samedi au stade de l'Aube. Pour justifier son statut de favori dans la course à la Ligue 1, l'ASSE doit clairement éviter d'avoir des trous d'air aussi incroyables, à l'image de l'incroyable raté de Stassin à l'ultime minute. « Comment passer d’une première période presque parfaite, aussi bien dans l’efficacité que dans l’agressivité, à une telle deuxième mi-temps ? Au retour des vestiaires, les hommes d’Eirik Horneland ont multiplié les pertes de balles et arrosé de long ballon qui n’ont jamais été productifs. Ils passent tout près de la catastrophe sans plusieurs exploits de Larsonneur. Mais auraient dû, dans tous les cas, s’éviter une telle frayeur dans les derniers instants en rentrant avec trois buts d’avance à la pause », s'interroge notre confrère. En attendant, l'AS Saint-Etienne a profité du nul du Red Star au Mans pour revenir à troisième place du classement de Ligue 2 avec seulement deux points de retard sur l'ESTAC. 
Loading