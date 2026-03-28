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Un flop retentissant de l’OM dragué par l’ASSE

ASSE28 mars , 10:40
parGuillaume Conte
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Recruté au mois de février, et déjà annoncé sur le départ, Himad Abdelli intéresse quatre clubs, dont l'ASSE qui rêve de joueurs d'expérience en cas de remontée en Ligue 1.
S’imposer à l’Olympique de Marseille n’est pas donné à tout le monde. Avant de signer, les dirigeants vous courtisent et voient en vous le joueur capable de faire se lever le Vélodrome. Le forcing est généralement payant, mais tout le monde n’arrive pas à s’imposer dans cette fournaise où les choix sont souvent radicaux dès que l’alchimie ne fonctionne pas.

Abdelli, deux mois et c'est fini à l'OM ?

C’est ce qu’est en train de vivre Himad Abdelli, arrivé à l’OM à six mois de la fin de son contrat avec Angers, et dans la foulée d’une Coupe d’Afrique des Nations décevante. Utilisé avec parcimonie, il a disparu de la circulation ces dernières semaines. Sa titularisation face à Toulouse a fait hurler les supporters sur son rendement très faible, et son positionnement incompréhensible dans le jeu olympien. Depuis un mois, l’Algérien ne joue plus et Habib Beye ne semble même pas le prendre en considération.
Résultat, et ce n’est pas loin d’être un record pour l’OM, l’ancien meneur de jeu du SCO est annoncé partant moins de deux mois après son arrivée. Il est arrivé pour 3 ME, et pourrait partir pour une somme légèrement supérieure étant donnée que son contrat le porte jusqu’en 2030.
Selon plusieurs sites spécialisés, quatre clubs sont déjà venus aux renseignements pour le recruter cet été, persuadés que le joueur n’avait pas tout perdu en deux mois. Le Havre, Toulouse et Nice sont sur les rangs, mais aussi l’ASSE qui se positionne sur plusieurs joueurs estampillés Ligue 1 en cas de montée. Certes, il est difficile pour les Verts de parler trop vite sachant que la deuxième place est encore fragile, mais il est aussi nécéssaire de se positionner sur certains dossiers qui peuvent se finaliser au mois de juin, à l’ouverture du mercato.
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Le Real Madrid n'a qu'un plan A, et il est au PSG

Des rumeurs toujours des rumeurs à l’approche de l’été … Vitinha n’est pas fou, quitter un groupe qui s’éclate pour aller dans un club où Kiki de Bondy a encore frappé,… l’a mis sans dessus dessous. C le souk au Real, il se maintient par chance, zéro fond dessous jeu, un vestiaire en vrac, un super président déclinant, une presse qui écrit de la merde. VITI est chez lui au PSG. Grosse communauté portugaise à Paris, ses amis de la sélection … en face Vini la pleureuse, Kiki, l’égoïste, Rudiger le boucher, Mendy l’intermittent du spectacle …. Enfin vous comprenez ! Au fait merci beaucoup kiki d’être allé foutre ton bordel ailleurs 😄

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Réfléchit bien... car au vu de ce que tu écris... et bien... le connard, c'est toi.

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

La valeur marchande ? Ah... toi aussi tu es contaminé par le Qatar ! La vérité... on va bientôt la connaitre. Et je pense... que tu devras t'asseoir avant de la découvrir.

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Tu veux faire de l'esprit alors que tu n'as même pas ce qu'il faut pour en faire. Toi et tes potes gobent tout ce qui est publié ici et dans les autres médias. Tu vois par exemple... tout le monde disait il y a encore quelques jours que John Textor n'était plus le propriétaire de l'OL. Ben... tu vois bien qu'il est encore là. ^^ Dis-moi ! On t'aurait menti ?! Mdr

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Bla... bla... bla... ! 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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