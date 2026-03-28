Un flop retentissant de l’OM dragué par l’ASSE

Recruté au mois de février, et déjà annoncé sur le départ, Himad Abdelli intéresse quatre clubs, dont l'ASSE qui rêve de joueurs d'expérience en cas de remontée en Ligue 1.

S’imposer à l’Olympique de Marseille n’est pas donné à tout le monde. Avant de signer, les dirigeants vous courtisent et voient en vous le joueur capable de faire se lever le Vélodrome. Le forcing est généralement payant, mais tout le monde n’arrive pas à s’imposer dans cette fournaise où les choix sont souvent radicaux dès que l’alchimie ne fonctionne pas.

Abdelli, deux mois et c'est fini à l'OM ?

C’est ce qu’est en train de vivre Himad Abdelli, arrivé à l’OM à six mois de la fin de son contrat avec Angers, et dans la foulée d’une Coupe d’Afrique des Nations décevante. Utilisé avec parcimonie, il a disparu de la circulation ces dernières semaines. Sa titularisation face à Toulouse a fait hurler les supporters sur son rendement très faible, et son positionnement incompréhensible dans le jeu olympien. Depuis un mois, l’Algérien ne joue plus et Habib Beye ne semble même pas le prendre en considération.

Résultat, et ce n’est pas loin d’être un record pour l’OM, l’ancien meneur de jeu du SCO est annoncé partant moins de deux mois après son arrivée. Il est arrivé pour 3 ME, et pourrait partir pour une somme légèrement supérieure étant donnée que son contrat le porte jusqu’en 2030.