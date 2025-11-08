Troyes-ASSE : Le match de la dernière chance pour Horneland

L'ASSE est sur un fil en cette première partie de saison et Eirik Horneland est bien parti pour faire les frais en cas de nouvelle contre-performance à Troyes ce samedi soir.

Le match de la dernière chance pour Eirik Horneland, ce samedi à Troyes ? Pour les nombreux supporters de l’ASSE , cela y ressemble beaucoup. En dehors d’un joli carton sur Pau 6-0, les Verts ont surtout connu trois défaites en quatre matchs, ce qui fait tache pour un club qui vise la remontée immédiate, et si possible par le biais des deux premières places. Pour le moment, le Red Star, Montpellier ou Troyes ne prennent pas trop d’avance, mais en cas de revers dans l’Aube ce samedi soir, la musique pourrait être différente.

L’entraineur norvégien a déjà épuisé beaucoup de crédit en gaspillant l’avance glanée en début de saison. Et le technicien scandinave ne peut pas se plaindre du mercato réalisé par ses dirigeants, qui ont su garder les forces vives de l’équipe, et ont recruté à plusieurs postes importants.

Un sondage qui ne laisse pas la place au doute

Ainsi, en cas de résultat négatif ce samedi à Troyes, Horneland risque bien de sentir le vent du boulet. Les suiveurs de l’ASSE n’ont plus vraiment de pitié pour leur entraineur, et cela s’est vu via un sondage réalisé par Foot01. Sur plus de 1000 réponses, 72 % des personnes interrogées ont répondu « oui » à la question si Saint-Etienne doit se séparer de son entraineur.

Les dirigeants savent en tout cas à quoi s’en tenir, et Horneland a invité cette semaine ses joueurs à prendre leurs responsabilités pour redresser la barre dans ce choc de la 14e journée de Ligue 2. Sans quoi, il y a de grandes chances que les patrons des Verts finissent par prendre eux aussi leurs responsabilités en montrant la sortie au Norvégien, moins d’un an après son arrivée dans le Forez.

En tout cas, plusieurs contacts ont eu lieu avec des entraineurs actuellement libres ou à la recherche d’un club, au cas où une place se libérait sur le banc du Chaudron dans les prochaines semaines.