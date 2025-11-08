ICONSPORT_275392_0203

Troyes-ASSE : Le match de la dernière chance pour Horneland

ASSE08 nov. , 11:40
parGuillaume Conte
L'ASSE est sur un fil en cette première partie de saison et Eirik Horneland est bien parti pour faire les frais en cas de nouvelle contre-performance à Troyes ce samedi soir. 
Le match de la dernière chance pour Eirik Horneland, ce samedi à Troyes ? Pour les nombreux supporters de l’ASSE, cela y ressemble beaucoup. En dehors d’un joli carton sur Pau 6-0, les Verts ont surtout connu trois défaites en quatre matchs, ce qui fait tache pour un club qui vise la remontée immédiate, et si possible par le biais des deux premières places. Pour le moment, le Red Star, Montpellier ou Troyes ne prennent pas trop d’avance, mais en cas de revers dans l’Aube ce samedi soir, la musique pourrait être différente. 
L’entraineur norvégien a déjà épuisé beaucoup de crédit en gaspillant l’avance glanée en début de saison. Et le technicien scandinave ne peut pas se plaindre du mercato réalisé par ses dirigeants, qui ont su garder les forces vives de l’équipe, et ont recruté à plusieurs postes importants. 

Un sondage qui ne laisse pas la place au doute

Sondage ASSE
Ainsi, en cas de résultat négatif ce samedi à Troyes, Horneland risque bien de sentir le vent du boulet. Les suiveurs de l’ASSE n’ont plus vraiment de pitié pour leur entraineur, et cela s’est vu via un sondage réalisé par Foot01. Sur plus de 1000 réponses, 72 % des personnes interrogées ont répondu « oui » à la question si Saint-Etienne doit se séparer de son entraineur. 
Les dirigeants savent en tout cas à quoi s’en tenir, et Horneland a invité cette semaine ses joueurs à prendre leurs responsabilités pour redresser la barre dans ce choc de la 14e journée de Ligue 2. Sans quoi, il y a de grandes chances que les patrons des Verts finissent par prendre eux aussi leurs responsabilités en montrant la sortie au Norvégien, moins d’un an après son arrivée dans le Forez. 
En tout cas, plusieurs contacts ont eu lieu avec des entraineurs actuellement libres ou à la recherche d’un club, au cas où une place se libérait sur le banc du Chaudron dans les prochaines semaines. 

Ligue 2

08 novembre 2025 à 20:00
Troyes
20:00
Saint-Étienne
Derniers commentaires

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Mbappé est juste le meilleur joueur Français.

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Quand une chèvre répond a un âne !

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

Oui, il est complètement a l'Ouest !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

