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Cathro

Ses recruteurs grillés, l’ASSE change de stratégie

ASSE12 juin , 11:40
parEric Bethsy
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Battue par l’OGC Nice en barrages d’accession à la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a revu ses intentions. L’objectif n’est plus de réaliser un recrutement suffisamment ambitieux pour exister dans l’élite. D’où l’attention à nouveau portée aux jeunes prometteurs.
L’AS Saint-Etienne change ses plans. Enthousiaste à l’idée de retrouver la Ligue 1, la direction se préparait à composer un effectif compétitif pour la saison prochaine. Mais la défaite en barrages contre l’OGC Nice contraint les Verts à revoir leurs ambitions à la baisse. Une fois de plus, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard semble s’orienter vers un recrutement basé sur la jeunesse. Le média spécialisé Peuple Vert révèle la présence de recruteurs stéphanois lors du tournoi Maurice-Revello (ex-tournoi de Toulon) qui réunit huit sélections dans la catégorie des moins de 21 ans.
Malgré les critiques récurrentes sur le manque d’ambition de l’actionnaire Kilmer Sports Ventures, l’AS Saint-Etienne se focalise à nouveau sur les talents inexpérimentés. Les scouts envoyés espèrent ainsi dénicher des prodiges avant la concurrence, et surtout avant l’éclosion de ces talents qui ferait immédiatement exploser leur prix. La stratégie peut s’avérer payante, à condition de trouver la perle rare et de ramener des jeunes compatibles avec la philosophie du nouvel entraîneur Ian Cathro, dont la nomination a été officialisée lundi dernier.

Un oeil sur Kanté

En attendant de connaître l’efficacité de leur travail, les recruteurs de l’AS Saint-Etienne ont également profité de leur déplacement pour observer Abdoulaye Kanté. Le milieu de terrain âgé de 20 ans dispute le tournoi avec la Côte d’Ivoire, l’occasion pour les Stéphanois de l’observer encore un peu plus avant de prendre une décision définitive. Rappelons que le joueur sous contrat avec Middlesbrough était arrivé en janvier dernier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une montée en Ligue 1 aurait acté son transfert. Mais suite au retour en ligue 2, l’AS Saint-Etienne doit trancher.
A. Raslan Kanté

A. Raslan Kanté

Ivory CoastCôte d'Ivoire Âge 20 Milieu

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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