Officiel : L’ASSE blinde Kevin Pedro

12 janv.
Guillaume Conte
C’est l’une des révélations de la saison de l’ASSE. Kevin Pedro s’inscrit sur la durée chez les Verts, puisqu’il vient de signer son contrat jusqu’en 2030. Il venait déjà de passer professionnel, mais voit son contrat être ainsi amélioré. Le jeune défenseur de 19 ans est passé du National 3 à la Ligue 2 cette saison, avec trois matchs disputés dans l’équipe première des Verts en défense centrale.
