Officiel : L’ASSE prolonge Larsonneur

Portier des Verts, Gautier Larsonneur n’a toujours pas fait l’unanimité la saison dernière. Il a néanmoins convaincu son entraineur et ses dirigeants de sa qualité et cela s’est concrétisé ce jeudi par la signature d’un nouveau contrat. Le gardien de but est désormais engagé avec les Verts jusqu’en juin 2028.

G. Larsonneur France • Âge 28 • Gardien Ligue 2 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0