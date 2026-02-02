ASSE : La montée ou viré, Montanier est prévenu

L'AS Saint-Étienne a confié les rênes de son équipe à Philippe Montanier. L’entraîneur stéphanois veut rapidement inverser la dynamique du club, malgré la forte pression qui l’entoure.

L’ ASSE peine en Ligue 2 et a récemment mis fin à l’aventure d’Eirik Horneland. Le Norvégien a été remplacé par Philippe Montanier, qui connaît bien le football français et souhaite redorer le blason des Verts. Le natif de Vernon était sans club depuis 2023 et sait qu’il sera très attendu. L’ASSE est toujours en lice pour la montée en Ligue 1 et il faudra rapidement lancer une dynamique positive pour atteindre l’objectif fixé en début de saison.

Montanier ne s'enflamme pas mais...

Ces dernières heures devant la presse, Philippe Montanier s'est exprimé sur ses ambitions dans le Forez et sa determination à réussir avec les Verts, sachant qu'il a signé pour six mois seulement : « C'est ce qui m'a aussi excité, stimulé, dans cette opération commando. Après, on verra. Je ne vais pas changer ma philosophie. Je vais travailler comme si j'allais rester dix ans.

Après, comme je suis un peu stoïcien, je ne vais pas mettre toute mon énergie dans des choses que je ne peux pas changer. Rigueur, discipline et humilité, sont des valeurs importantes. Ce sont les miennes et il faut vite les transmettre aux joueurs. Mettre le cadre d'entrée. Les joueurs aiment que les choses soient très claires. Je suis pas mal jusqu'à maintenant, non ? ».

Les choses sont claires pour le moment entre l'AS Saint-Étienne et Philippe Montanier. Ce dernier n’est engagé que pour un contrat de six mois et la situation pourrait évoluer si les résultats s’améliorent drastiquement, à savoir avec une montée en Ligue 1 dans quelques mois.