Philippe Montanier

ASSE : La montée ou viré, Montanier est prévenu

ASSE02 févr. , 21:30
parHadrien Rivayrand
L'AS Saint-Étienne a confié les rênes de son équipe à Philippe Montanier. L’entraîneur stéphanois veut rapidement inverser la dynamique du club, malgré la forte pression qui l’entoure.
L’ASSE peine en Ligue 2 et a récemment mis fin à l’aventure d’Eirik Horneland. Le Norvégien a été remplacé par Philippe Montanier, qui connaît bien le football français et souhaite redorer le blason des Verts. Le natif de Vernon était sans club depuis 2023 et sait qu’il sera très attendu. L’ASSE est toujours en lice pour la montée en Ligue 1 et il faudra rapidement lancer une dynamique positive pour atteindre l’objectif fixé en début de saison.

Montanier ne s'enflamme pas mais... 

Ces dernières heures devant la presse, Philippe Montanier s'est exprimé sur ses ambitions dans le Forez et sa determination à réussir avec les Verts, sachant qu'il a signé pour six mois seulement : « C'est ce qui m'a aussi excité, stimulé, dans cette opération commando. Après, on verra. Je ne vais pas changer ma philosophie. Je vais travailler comme si j'allais rester dix ans.
Après, comme je suis un peu stoïcien, je ne vais pas mettre toute mon énergie dans des choses que je ne peux pas changer. Rigueur, discipline et humilité, sont des valeurs importantes. Ce sont les miennes et il faut vite les transmettre aux joueurs. Mettre le cadre d'entrée. Les joueurs aiment que les choses soient très claires. Je suis pas mal jusqu'à maintenant, non ? ».

ASSE : Montanier bouleverse le mercato des Verts
Les choses sont claires pour le moment entre l'AS Saint-Étienne et Philippe Montanier. Ce dernier n’est engagé que pour un contrat de six mois et la situation pourrait évoluer si les résultats s’améliorent drastiquement, à savoir avec une montée en Ligue 1 dans quelques mois.
Après 21 rencontres disputées en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne occupe la 5ᵉ place avec 34 points. Les Verts restent sur deux défaites consécutives, ce qui complique leur mission pour la montée. Lors de la prochaine journée, les Stéphanois recevront Montpellier, un test important pour Philippe Montanier et ses hommes.
Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

Si l'option d'achat n'est pas obligatoire, s'il ne donne pas satisfaction d'ici à juin, il n'aura coûté qu' 1,5 million.

Karim Benzema reste en Arabie Saoudite, mais change de club

oh putain la photo quoi !!! On croit voir un chameau et entendre le blatèrement de Dujardin...

OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

Ouais après si t'écoute Transfermakt le pack Moreira/Kluivert/Tolisso il part pour 20M€ 🤣🤣🤣

TV : Anne-Laure Bonnet enterre Daniel Bravo

Quelques mots qui font à peine sourire quand on parle entre nous de tout et de rien pour s’amuser. Ça laisse un mauvais goût dans la bouche.

TV : Anne-Laure Bonnet enterre Daniel Bravo

Oui, mais lui, il ne sautera pas. On marche sur la tête.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

