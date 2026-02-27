L'ASSE bat un record qui entre dans l'histoire

C'est de la chance de ne pas rencontrer Lille en effet ça m'aurait fait c....... parce que ce sont 2 clubs Français
Et je sais bien que dans quelques minutes certains lyonnais vexé vont dire que ce n'est pas vrai blablablabla...Mais ils seront de mauvaise foi car c'est un fait avéré!!
Lyon est le club qui a le tirage le plus chateux depuis le debut de la compétition, c'est absolument dingue!!
S'il veut bien continuer cette bonne tradition, je ne lui en voudrais pas.
Il y a des supp chez nous qu'on entend jamais quand le club tourne et qui apparaissent dès que c'est la crise. Ils sont jamais content, jamais rien n'est assez bien. Ils ne sont là que pour souffler sur les braises. Ce sont des supporters pyromanes. Et il y en a ici. Après Benatia a des torts mais tout le monde était d'accord pour dire que son arrivée avait permis de signer de noms qu'on n'aurait pas signé sinon. Les même qui disaient qu'il était un génie parce qu'on avait signé Rabiot, le dénigrent aujourd'hui... Pas besoin d'ennemi avec eux. On a ce qu'il faut chez nous, dans notre camp...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
