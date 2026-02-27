ICONSPORT_249732_0102

L'ASSE bat un record qui entre dans l'histoire

ASSE27 févr. , 13:00
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne se déplace à Pau dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. L’occasion de découvrir la nouvelle tenue des Verts à l’occasion de cette rencontre. Une tenue qui connaît un lancement historique notamment grâce à l’acteur Timothée Chalamet.
Le 8 février dernier sur le plateau de TF1, l’AS Saint-Etienne a tenté un coup de communication. Sur le plateau d’Anne-Claire Coudray, l’acteur Timothée Chalamet a dévoilé le nouveau maillot fourth des Verts Le Franco-Américain n’a jamais caché sa passion pour le club du Forez. Et les Verts ont senti le filon pour en faire une collaboration. Un coup marketing parfait, car le monde entier a relaté cette présentation. Ce week-end pour le déplacement au Pau FC dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2, les hommes de Philippe Montanier vont revêtir cette nouvelle tenue pour la première fois.

Timothée Chalamet fait exploser les ventes de maillots

Mais alors que le maillot n’a pas encore senti le moindre recoin d’une pelouse, son lancement bat déjà des records. Le média Peuple Vert révèle ce vendredi que la présentation par Timothée Chalamet a fait exploser les ventes. « Les ventes ont été doublées lors du lancement. Un record pour un maillot stéphanois. Preuve que l’opération, pensée avec le groupe TF1, a touché juste, » explique le média spécialisé de l’actualité de l’ASSE. Un coup parfait pour le club du Forez qui utilise enfin l’image de l’acteur et supporter pour mettre en avant ses symboles.
Par ailleurs, ce maillot ne devait être uniquement présent pour cette rencontre. Mais sur son compte X (anciennement Twitter), le club de l’AS Saint-Étienne a précisé que cette tunique sera portée pour d’autres rencontres à l’extérieur. Sportivement, les hommes de Philippe Montanier doivent désormais être à la hauteur du coup de communication et enchaîner une quatrième victoire consécutive. Chose qui n’est plus arrivée à Saint-Étienne depuis avril 2024.

Derniers commentaires

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

C'est de la chance de ne pas rencontrer Lille en effet ça m'aurait fait c....... parce que ce sont 2 clubs Français

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

Et je sais bien que dans quelques minutes certains lyonnais vexé vont dire que ce n'est pas vrai blablablabla...Mais ils seront de mauvaise foi car c'est un fait avéré!!

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

Lyon est le club qui a le tirage le plus chateux depuis le debut de la compétition, c'est absolument dingue!!

L'OL doit préparer un plan contre ce joueur de l'OM

S'il veut bien continuer cette bonne tradition, je ne lui en voudrais pas.

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Il y a des supp chez nous qu'on entend jamais quand le club tourne et qui apparaissent dès que c'est la crise. Ils sont jamais content, jamais rien n'est assez bien. Ils ne sont là que pour souffler sur les braises. Ce sont des supporters pyromanes. Et il y en a ici. Après Benatia a des torts mais tout le monde était d'accord pour dire que son arrivée avait permis de signer de noms qu'on n'aurait pas signé sinon. Les même qui disaient qu'il était un génie parce qu'on avait signé Rabiot, le dénigrent aujourd'hui... Pas besoin d'ennemi avec eux. On a ce qu'il faut chez nous, dans notre camp...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

