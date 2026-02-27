L'ASSE bat un record qui entre dans l'histoire

L’AS Saint-Etienne se déplace à Pau dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. L’occasion de découvrir la nouvelle tenue des Verts à l’occasion de cette rencontre. Une tenue qui connaît un lancement historique notamment grâce à l’acteur Timothée Chalamet.

Le 8 février dernier sur le plateau de TF1, l’AS Saint-Etienne a tenté un coup de communication. Sur le plateau d’Anne-Claire Coudray, l’acteur Timothée Chalamet a dévoilé le nouveau maillot fourth des Verts Le Franco-Américain n’a jamais caché sa passion pour le club du Forez. Et les Verts ont senti le filon pour en faire une collaboration. Un coup marketing parfait, car le monde entier a relaté cette présentation. Ce week-end pour le déplacement au Pau FC dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2, les hommes de Philippe Montanier vont revêtir cette nouvelle tenue pour la première fois.

Timothée Chalamet fait exploser les ventes de maillots

Mais alors que le maillot n’a pas encore senti le moindre recoin d’une pelouse, son lancement bat déjà des records. Le média Peuple Vert révèle ce vendredi que la présentation par Timothée Chalamet a fait exploser les ventes. « Les ventes ont été doublées lors du lancement. Un record pour un maillot stéphanois. Preuve que l’opération, pensée avec le groupe TF1, a touché juste, » explique le média spécialisé de l’actualité de l’ASSE. Un coup parfait pour le club du Forez qui utilise enfin l’image de l’acteur et supporter pour mettre en avant ses symboles.

Par ailleurs, ce maillot ne devait être uniquement présent pour cette rencontre. Mais sur son compte X (anciennement Twitter), le club de l’AS Saint-Étienne a précisé que cette tunique sera portée pour d’autres rencontres à l’extérieur. Sportivement, les hommes de Philippe Montanier doivent désormais être à la hauteur du coup de communication et enchaîner une quatrième victoire consécutive. Chose qui n’est plus arrivée à Saint-Étienne depuis avril 2024.