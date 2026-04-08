Le plan de l'ASSE pour verrouiller Kevin Pedro

Auteur d'une saison très remarquée en Ligue 2 avec l'AS Saint-Etienne, Kevin Pedro a tapé dans l'œil de plusieurs cadors de Ligue 1, de Premier League et de Bundesliga. Mais les Verts ont un plan bien précis le concernant.

La formation de l' AS Saint-Etienne a encore de beaux jours devant elle, et la participation importante de Kevin Pedro dans la course à la montée est une nouvelle preuve, s'il en fallait, que les Verts savent mettre en avant leurs meilleurs jeunes joueurs. Pas utilisé une seule fois en début de saison, il a fallu attendre le mois de novembre et un déplacement à Troyes pour le voir fouler les terrains de Ligue 2. Depuis le 13 décembre, il n'a plus quitté une seule fois le onze stéphanois.

Utilisé 9 fois en tant que défenseur central et 8 fois en tant que latéral droit, Kevin Pedro a non seulement une polyvalence intéressante, mais aussi et surtout un potentiel immense. Forcément, ses performances ont tapé dans l'oeil des recruteurs venus de l'élite en Ligue 1, mais aussi de Bundesliga et de Premier League.

Kevin Pedro est verrouillé

Comme l'indique Jeunes Footeux, la saison remarquée de Kevin Pedro lui permet d'avoir des clubs comme Rennes, Lille et Strasbourg en France, le Bayer Leverkusen en Allemagne ou Everton et Bournemouth en Premier League, à ses pieds. Tous ces clubs cités ont envoyé des émissaires pour suivre ses performances de près. Le natif de Carcassonne ne devrait toutefois pas quitter son club formateur de sitôt. Le média francophone ajoute qu'en interne, la position de l'ASSE est très tranchée.

En effet, la direction stéphanoise n'a pas l'intention de vendre Kevin Pedro, ou du moins, pas au prix d'un joueur de Ligue 2. KSV rejette pour l'instant toutes les approches car l'objectif est de faire croître sa valeur marchande grâce à la montée en Ligue 1. Le cas échéant, l'ASSE pourra commencer à négocier sur des bases XXL, comme ce qui avait été fait l'été dernier pour Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. En tout cas, les barbelés sont posés.