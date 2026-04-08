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ASSE : Montanier s'est fâché très fort

ASSE08 avr. , 9:00
parNathan Hanini
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Après un match nul arraché dans les dernières secondes de la rencontre, l’AS Saint-Etienne a grillé son joker en cette fin de saison. Les Verts sentent le souffle du Mans dans le dos. La fin de saison s’annonce haletante dans le cadre de la course à la montée.
L’AS Saint-Etienne s’est fait peur ce samedi du côté de Marcel Picot. Menés au score très tôt (sixième minute), les Verts ont arraché le point du match nul à la 90+7e minute de jeu grâce à Lucas Stassin. Un point qui permet aux hommes de Philippe Montanier de rester à quatre longueurs du leader Troyes et de conserver un point d’avance sur Le Mans. Mais une nouvelle fois l'entraîneur des Verts n’était pas satisfait en fin de rencontre.

Montanier prévient ses joueurs

Dans la vidéo Inside publiée par le club sur YouTube, le technicien français prévient ses joueurs, le joker pour la fin de saison est consommé. « Donc bonne réaction mais il faudrait maintenant agir, pas réagir. Mais on n'a pas lâché, on va chercher un point à la dernière minute, on est toujours invaincu. Mais on ne peut pas faire un match bien, un match pas bien. Ce n'est pas possible. Le joker, on l'a utilisé, maintenant c'est fini les gars ! On récupère, ce qui est passé est passé, récupérez et on en parlera la semaine prochaine. Mais j'espère que ça nous servira de leçon parce que ça fait deux matchs de suite à l'extérieur, » explique-t-il. Depuis son arrivée sur le banc du club du Forez, Montanier est cependant toujours invaincu. En huit matchs, l’ancien entraîneur du TFC a concédé deux nuls pour six victoires. Une série qui permet de mettre l’ASSE en bonne position dans la course à la montée. Mais à cinq journées de la fin, l’écart est plus que serré au sommet de l’antichambre du football français. Prochain rendez-vous à ne pas manquer pour les Verts, ce samedi face à Dunkerque.

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oui ben c'est pas une gloire d'aimer LFI en tout cas

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dani olmo n'est pas le grand joueur que tu penses la marche barca etait trop haute il vient de leipzig! pour dire olmo a de l'ambition ? tu le connais personnellement

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Et est-ce-que Olmo sera tenté par l'énorme OM ?

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ca peut pas etre le pire recrutement meme si il marche ds tout les cas! il a apporter plus que satriano

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On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...

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