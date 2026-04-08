ASSE : Montanier s'est fâché très fort

Après un match nul arraché dans les dernières secondes de la rencontre, l’AS Saint-Etienne a grillé son joker en cette fin de saison. Les Verts sentent le souffle du Mans dans le dos. La fin de saison s’annonce haletante dans le cadre de la course à la montée.

L’AS Saint-Etienne s’est fait peur ce samedi du côté de Marcel Picot. Menés au score très tôt (sixième minute), les Verts ont arraché le point du match nul à la 90+7e minute de jeu grâce à Lucas Stassin. Un point qui permet aux hommes de Philippe Montanier de rester à quatre longueurs du leader Troyes et de conserver un point d’avance sur Le Mans. Mais une nouvelle fois l'entraîneur des Verts n’était pas satisfait en fin de rencontre.

Montanier prévient ses joueurs

Dans la vidéo Inside publiée par le club sur YouTube, le technicien français prévient ses joueurs, le joker pour la fin de saison est consommé. « Donc bonne réaction mais il faudrait maintenant agir, pas réagir. Mais on n'a pas lâché, on va chercher un point à la dernière minute, on est toujours invaincu. Mais on ne peut pas faire un match bien, un match pas bien. Ce n'est pas possible. Le joker, on l'a utilisé, maintenant c'est fini les gars ! On récupère, ce qui est passé est passé, récupérez et on en parlera la semaine prochaine. Mais j'espère que ça nous servira de leçon parce que ça fait deux matchs de suite à l'extérieur, » explique-t-il. Depuis son arrivée sur le banc du club du Forez, Montanier est cependant toujours invaincu. En huit matchs, l’ancien entraîneur du TFC a concédé deux nuls pour six victoires. Une série qui permet de mettre l’ASSE en bonne position dans la course à la montée. Mais à cinq journées de la fin, l’écart est plus que serré au sommet de l’antichambre du football français. Prochain rendez-vous à ne pas manquer pour les Verts, ce samedi face à Dunkerque.