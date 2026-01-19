ICONSPORT_280516_0012 (1)

Le pari fou de l'ASSE au mercato

19 janv.
Corentin Facy
Les besoins sont nombreux pour l’ASSE lors de ce mercato hivernal et pourtant, Eirik Horneland n’est pas contre l’idée de ne recruter aucun joueur en janvier.
Troisième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne pourrait profiter de ce mercato hivernal afin de se renforcer dans la lutte pour la montée. Les Verts n’ont pas la marge qu’ils pensaient avoir dans ce championnat très serré et très disputé. Eirik Horneland ne dirait donc certainement pas non à un ou deux renforts lors de ce mois de janvier. L’arrivée d’un milieu de terrain a régulièrement été évoquée ces derniers jours, tout comme celle d’un défenseur afin de compenser les nombreuses blessures.
Reste que le mois de janvier est déjà bien entamé et pour l’heure, les supporters de l’ASSE ne voient rien venir. Ce n’est pas grave selon Eirik Horneland, lequel estime tout du moins publiquement que Saint-Etienne n’a pas besoin de recruter cet hiver. Contre toute attente, l’entraîneur norvégien a fait savoir qu’il était prêt à vivre un mercato totalement blanc et que pour lui, le principal était de récupérer les nombreux joueurs actuellement blessés.
Le meilleur mercato ce sera celui de récupérer nos joueurs blessés
- Eirik Horneland
« Je ne me suis pas attaqué au match (de Clermont) en ayant le recrutement en tête. Comme je vous ai dit jeudi, le meilleur mercato ce sera celui de récupérer nos joueurs » estime l’entraîneur de l’ASSE, avant de poursuivre. « On voit la différence que peut donner le retour de Chico Lamba. On sait que Joshua Duffus et Ebenezer Annan par exemple, sont sur le retour. Ce sont ces joueurs que nous avons, qui sont déjà d'un très bon niveau qui vont nous servir pour la seconde partie de la saison » a fait savoir Eirik Horneland.
Autrement dit, l’entraîneur de l’ASSE est prêt à accepter un mercato sans aucune recrue en ce mois de janvier. Un discours loin d’être anodin qui a peut-être pour but de préparer les supporters stéphanois à ce scénario. Du côté de Kilmer Sport, il existe une réelle volonté de ne pas gaspiller l’argent en recrutant de nouveau à tour de bras, six mois après avoir dépensé 25 millions d’euros. Surtout, la direction estime que Horneland a déjà à sa disposition un effectif capable de lutter pour la montée en Ligue 1, raison pour laquelle il est possible qu’aucune recrue ne débarque cet hiver.

