ICONSPORT_270810_0011

L'ASSE vise du lourd, un buteur français ciblé

ASSE18 janv. , 21:30
parCorentin Facy
0
Très calme cet hiver, le mercato de l’ASSE sera beaucoup plus agité l’été prochain, notamment en cas de montée en Ligue 1. Les Verts ont l’ambition de se renforcer au poste d’avant-centre.
Troisième de Ligue 2 après sa victoire contre Clermont samedi soir (1-0), l’AS Saint-Etienne ambitionne plus que jamais de retrouver l’élite la saison prochaine. Les Verts ne réalisent pas la saison qu’ils espéraient et ne dominent pas le championnat de la tête et des épaules. Mais la montée est toujours dans les cordes de Saint-Etienne, qui prépare doucement son mercato de l’été prochain en prenant en compte une éventuelle montée.

L'ASSE a coché le nom de Steve Ngoura

Que le club forézien parvienne à monter ou pas, Lucas Stassin pourrait partir et Saint-Etienne est au travail pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom. A en croire les informations du compte spécialisé Transfer Radar sur X, les Verts ont coché le nom de Steve Ngoura, attaquant français de 20 ans du Cercle Bruges. « Pour l’après Stassin, et en cas de montée en Ligue 1, Saint Étienne pense à Steve Ngoura, attaquant évoluant au Cercle Bruges. La cellule a déjà observé l’attaquant à plusieurs reprises. Le jeune attaquant français est en pleine évolution » a publié sur X le compte spécialisé.
Une piste sexy pour Saint-Etienne au vu du profil de ce grand avant-centre d’1m93 et de son évolution sur les dernières années. Formé au Havre, il a quitté la France en janvier dernier pour rejoindre Bruges dans le cadre d’un transfert à 2,3 millions d’euros. Ses premiers pas en Belgique ont été encourageants et cette saison, il totalise déjà 4 buts et 3 passes décisives en championnat.

Lire aussi

ASSE : Lucas Stassin se fait incendier !ASSE : Lucas Stassin se fait incendier !
De quoi séduire l’ASSE, qui fait de Steve Ngoura l’une de ses principales cibles pour renforcer son attaque en cas de montée en Ligue 1 afin de prendre la succession de Lucas Stassin. L’attaquant belge lui, que les Stéphanois veulent garder cet hiver, pourrait partir à la fin de la saison. Il suscite toujours de nombreux intérêts un peu partout en Europe alors que l’été dernier, Saint-Etienne a refusé des offres supérieures à 30 millions d’euros pour son numéro neuf.
0
Articles Recommandés
vexe par le psg arsenal va fermer des bouches arteta 3 392738
Liga

Mikel Arteta volé à Arsenal, le Real Madrid passe à l'attaque

coup de foudre a milan le barca adore son bourreau bastoni 392550
PSG

80 millions pour Bastoni, le PSG est chaud bouillant

ICONSPORT_267315_0087
OL

Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !

Fil Info

18 janv. , 21:00
Mikel Arteta volé à Arsenal, le Real Madrid passe à l'attaque
18 janv. , 20:30
80 millions pour Bastoni, le PSG est chaud bouillant
18 janv. , 19:55
Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !
18 janv. , 19:49
OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
18 janv. , 19:30
OL-Brest : Les Bretons sans entraîneur à Lyon
18 janv. , 19:30
Lautaro Rivero, la trouvaille de l'OM en Argentine
18 janv. , 19:16
L1 : Le Havre frustre Rennes
18 janv. , 19:14
L1 : Le Paris FC fait le coup parfait à Nantes

Derniers commentaires

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Si c'était au rugby c'est jaune exclusion 10 mn , ca tu pas complètement le match

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Bé justement il lui avait mis le jaune MAIS pour une fois que la VAR fait son job comme sr Fofana.. Ce n'est pas Frappart là : ça reste pas, ça glisse !

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

D accord y avait fautes il étais en retard, mais c'était pas un jeu dangereux et ni un tacle par derrière moi j aurait laissé le jaune a la base pour éviter de tuer la rencontres

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'OL doit en mettre un second pour tuer le match, c'est déjà un miracle que Brest n'ai pas encaissé un second but. Statistiquement avec un joueur en moins, une adversaire ultra-offensif et un but de retard, je vois pas autre chose qu'une défaite pour Brest.

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ça m'étonne pas de toi Frappart...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
Rennes
311887330255
6
O. Lyonnais
301793525178
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading