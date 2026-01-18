L'ASSE vise du lourd, un buteur français ciblé

Très calme cet hiver, le mercato de l’ASSE sera beaucoup plus agité l’été prochain, notamment en cas de montée en Ligue 1. Les Verts ont l’ambition de se renforcer au poste d’avant-centre.

Troisième de Ligue 2 après sa victoire contre Clermont samedi soir (1-0), l’AS Saint-Etienne ambitionne plus que jamais de retrouver l’élite la saison prochaine. Les Verts ne réalisent pas la saison qu’ils espéraient et ne dominent pas le championnat de la tête et des épaules. Mais la montée est toujours dans les cordes de Saint-Etienne, qui prépare doucement son mercato de l’été prochain en prenant en compte une éventuelle montée.

L'ASSE a coché le nom de Steve Ngoura

Que le club forézien parvienne à monter ou pas, Lucas Stassin pourrait partir et Saint-Etienne est au travail pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom. A en croire les informations du compte spécialisé Transfer Radar sur X, les Verts ont coché le nom de Steve Ngoura, attaquant français de 20 ans du Cercle Bruges. « Pour l’après Stassin, et en cas de montée en Ligue 1, Saint Étienne pense à Steve Ngoura, attaquant évoluant au Cercle Bruges. La cellule a déjà observé l’attaquant à plusieurs reprises. Le jeune attaquant français est en pleine évolution » a publié sur X le compte spécialisé.

Une piste sexy pour Saint-Etienne au vu du profil de ce grand avant-centre d’1m93 et de son évolution sur les dernières années. Formé au Havre, il a quitté la France en janvier dernier pour rejoindre Bruges dans le cadre d’un transfert à 2,3 millions d’euros. Ses premiers pas en Belgique ont été encourageants et cette saison, il totalise déjà 4 buts et 3 passes décisives en championnat.

De quoi séduire l’ASSE, qui fait de Steve Ngoura l’une de ses principales cibles pour renforcer son attaque en cas de montée en Ligue 1 afin de prendre la succession de Lucas Stassin. L’attaquant belge lui, que les Stéphanois veulent garder cet hiver, pourrait partir à la fin de la saison. Il suscite toujours de nombreux intérêts un peu partout en Europe alors que l’été dernier, Saint-Etienne a refusé des offres supérieures à 30 millions d’euros pour son numéro neuf.