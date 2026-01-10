Le mercato de l’ASSE boulversé par cette mauvaise nouvelle

En marge du match amical disputé par l'AS Saint-Etienne contre Auxerre, Eirik Horneland a annoncé la longue absence d'un cadre du club. De quoi faire réagir l'ASSE au mercato.

Faute de match ce week-end, Coupe de France oblige, l’AS Saint-Etienne avait choisi d’affronter l’AJ Auxerre en match amical pour garder la forme. Une opposition qui s’est terminée sur un score nul 1-1. Mais à l’issue de cette rencontre, Eirik Horneland a annoncé une bien mauvaise nouvelle aux suiveurs des Verts.

Plusieurs mois d'absence pour Bernauer

Amoindri physiquement ces dernières semaines, Maxime Bernauer pourrait ne plus rejouer de la saison. Le défenseur central passé par le Paris FC souffrait du genou et a décidé de se faire opérer. Son absence se comptera certainement en mois, et aucune garantie n’est donnée quant à son retour avant la fin de la saison.

Cela laisse un secteur défensif déjà en difficulté orphelin de l’un de ses tauliers. L’entraineur norvégien a reconnu que ce manque allait faire mal pour les prochains mois. Un message envoyé à sa direction pour recruter à ce poste, ce qui n’était pas prévu initialement ? En tout cas, l’ASSE a encore trois semaines pour agir et se donner les moyens de retrouver une véritable assise défensive.

Les supporters attendent en tout cas leur direction au tournant, histoire de donner un peu plus de solidité défensive à leur équipe en vue d’aller chercher l’une des deux premières places. Pour le moment, le compte n’y est pas pour les Verts, qui sont quatrièmes à un point du duo composé par le Red Star et Reims. Mais surtout, avec de recevoir Clermont, l’ASSE reste sur trois matchs sans victoire, avec des points perdus contre Dunkerque, Bastia et Le Mans.