Il vit un cauchemar en Ligue 1, l'ASSE est sur le coup

En quête de renforts cet l’hiver, l’AS Saint-Etienne veut réactiver une piste de l’an passé. Actuellement à l’arrêt du côté du FC Metz, Sadibou Sané a des chances de quitter la Moselle dès le mois de janvier. Très courtisé en Ligue 2, le défenseur de 21 ans passe à côté de sa première année en Ligue 1.

Cinq matchs, deux cartons rouges, et il n’est plus apparu depuis le 19 octobre dernier. Sadibou Sané ne vit pas une première idyllique en Ligue 1 cette saison avec le promu messin. Impérial la saison dernière dans l’antichambre du football français, le défenseur central de 21 ans est désormais au placard en Moselle. Beaucoup pressentent un départ dès l’hiver pour se relancer. En contrat jusqu’en 2027 avec le promu, Sadibou Sané a perdu un peu la côte depuis l’hiver dernier.

L’AS Saint-Etienne serait-il prêt à ouvrir à nouveau le dossier

Pour rappel, à l’hiver 2024, le FC Metz reçoit une offre de l’AS Saint-Etienne pour son jeune défenseur central. Mais le président Bernard Serin en avait demandé dix millions d’euros. Aucun accord ne sera trouvé et Sané reste à Metz pour aller chercher au bout des barrages, une montée en Ligue 1 face au Stade de Reims. Désormais, le média Peuple Vert rouvre la possibilité d’une venue de Sadibou Sané.

Le prix demandé sera bien plus faible au vu du début de saison difficile du défenseur central. Le joueur ne semble plus dans les plans de Stéphane Le Mignan. De son côté, la formation d’Eirik Horneland a tout de même de la ressource à ce poste. Le club du Forez sera actif sur le mercato hivernal dans quelques semaines. De nombreux cas seront à trancher au sein des rangs de l’ASSE. Des renforts sont-ils envisagés ? Réponse dans les prochaines semaines pour la formation du technicien norvégien.