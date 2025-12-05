ICONSPORT_278391_0023

Il vit un cauchemar en Ligue 1, l'ASSE est sur le coup

ASSE05 déc. , 13:00
parNathan Hanini
0
En quête de renforts cet l’hiver, l’AS Saint-Etienne veut réactiver une piste de l’an passé. Actuellement à l’arrêt du côté du FC Metz, Sadibou Sané a des chances de quitter la Moselle dès le mois de janvier. Très courtisé en Ligue 2, le défenseur de 21 ans passe à côté de sa première année en Ligue 1.
Cinq matchs, deux cartons rouges, et il n’est plus apparu depuis le 19 octobre dernier. Sadibou Sané ne vit pas une première idyllique en Ligue 1 cette saison avec le promu messin. Impérial la saison dernière dans l’antichambre du football français, le défenseur central de 21 ans est désormais au placard en Moselle. Beaucoup pressentent un départ dès l’hiver pour se relancer. En contrat jusqu’en 2027 avec le promu, Sadibou Sané a perdu un peu la côte depuis l’hiver dernier.

L’AS Saint-Etienne serait-il prêt à ouvrir à nouveau le dossier

Pour rappel, à l’hiver 2024, le FC Metz reçoit une offre de l’AS Saint-Etienne pour son jeune défenseur central. Mais le président Bernard Serin en avait demandé dix millions d’euros. Aucun accord ne sera trouvé et Sané reste à Metz pour aller chercher au bout des barrages, une montée en Ligue 1 face au Stade de Reims. Désormais, le média Peuple Vert rouvre la possibilité d’une venue de Sadibou Sané.
Le prix demandé sera bien plus faible au vu du début de saison difficile du défenseur central. Le joueur ne semble plus dans les plans de Stéphane Le Mignan. De son côté, la formation d’Eirik Horneland a tout de même de la ressource à ce poste. Le club du Forez sera actif sur le mercato hivernal dans quelques semaines. De nombreux cas seront à trancher au sein des rangs de l’ASSE. Des renforts sont-ils envisagés ? Réponse dans les prochaines semaines pour la formation du technicien norvégien. 

Lire aussi

Nice : Les supporters partent rejoindre leur familleNice : Les supporters partent rejoindre leur famille
0
Articles Recommandés
leonardo balerdi ICONSPORT_258759_0030
OM

Balerdi retenu, le mauvais calcul de l’OM

ICONSPORT_272612_0064
OL

CdF : L'OL s'est senti humilié

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Le PSG zappe Bouaddi et son prix hallucinant

Fil Info

14:00
Balerdi retenu, le mauvais calcul de l’OM
13:40
CdF : L'OL s'est senti humilié
13:20
Le PSG zappe Bouaddi et son prix hallucinant
12:40
L'excuse de BeIN Sports ne tient pas, l'OL enrage
12:20
Mlacic à l'OM, visite décisive ce samedi !
12:00
PSG : Luis Campos glisse un mot à l'oreille d'une pépite grecque
11:40
Ligue 1+ va diffuser les Girondins de Bordeaux
11:20
Officiel : Eric Garcia prolonge au FC Barcelone

Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

dis moi d'ou te viens ta haine des lyonnais ? tu t'es fait piqué ton gouter par un lyonnais quand t'étais petit ?

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

c'est facile de dire nulle maintenant...

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

et Médina l'ancien lensois ils l'ont acheté combien ?

L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

t'es pas très lucide ton argument n'a rien à voir. ne compare un salaire d'un joueur pour la saison à une dépense d'un match de CDF contre des amateurs. tu connais son salaire a rachon ? et t'avais une meilleure proposition de joueur dans les mêmes conditions ? avec les absents, blessés etc... fallait bien tenté quelques trucs. c'est sur quand ça fonctionne pas c'est facile de critiquer mais s'il avait planté des buts ou des passes D t'applaudirai.

L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

Alors déjà , au lieu de se plaindre d'un pseudo sacrifice financier, que ta direction ne lâche pas des salaires a des types comme Rachon, ça c'est clairement de l'argent gaspillé !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading