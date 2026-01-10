L'ASSE trouve une perle rare en Azerbaïdjan

L’AS Saint-Étienne souhaite boucler plusieurs arrivées cet hiver sur le marché des transferts. Les Verts s’intéressent de près à Elvin Jafarguliyev, défenseur de Qarabag.

Candidate déclarée à la montée en Ligue 1 cette saison, l’ ASSE devra enchaîner une série positive en championnat, mais aussi se montrer efficace sur le marché des transferts. La formation stéphanoise dispose de moyens intéressants, sans toutefois avoir toujours été inspirée ces derniers mois dans son recrutement. L’un des chantiers prioritaires de cet hiver reste la défense. L’ASSE encaisse beaucoup trop de buts et la situation devra impérativement évoluer pour espérer créer une belle surprise en fin d’exercice.

Jafarguliyev bientôt joueur de l'ASSE ?

Ces dernières heures, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont d'ailleurs accéléré sur le marché des transferts. Selon la presse azerbaïdjanaise, relayée sur Instagram, le club français manifeste un intérêt appuyé pour Elvin Jafarguliyev, latéral gauche de Qarabag. Si sa formation ne souhaite pas le laisser partir pour le moment, l’ASSE insiste pour tenter de conclure un accord.

Les dirigeants stéphanois savent que Qarabag n’aura sans doute pas d’autre occasion de récupérer une indemnité de transfert pour Jafarguliyev, dont le contrat arrive à expiration à l’issue de la saison. Le défenseur est actuellement estimé à un peu plus d’un million d’euros.

À 25 ans, le natif de Bakou possède déjà une solide expérience du haut niveau. Il a notamment disputé plusieurs rencontres de Ligue des champions avec le club azerbaïdjanais. Une arrivée à Saint-Étienne pourrait ainsi convenir à toutes les parties concernées.

Après 18 journées disputées en Ligue 2 cette saison, les Stéphanois occupent la 4e place avec 31 points. Lors de la prochaine journée, ils recevront Clermont. D’ici là, les Verts espèrent pouvoir compter sur l’arrivée de nouveaux joueurs. Jafarguliyev en fait partie. Le défenseur devra toutefois prendre une décision importante pour la suite de sa carrière, lui qui n’a connu jusqu’à présent que son pays, aussi bien sur le plan personnel que footballistique.