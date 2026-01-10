ICONSPORT_180801_0044
Elvin Jafarguliyev

L'ASSE trouve une perle rare en Azerbaïdjan

ASSE10 janv. , 11:40
parHadrien Rivayrand
0
L’AS Saint-Étienne souhaite boucler plusieurs arrivées cet hiver sur le marché des transferts. Les Verts s’intéressent de près à Elvin Jafarguliyev, défenseur de Qarabag.
Candidate déclarée à la montée en Ligue 1 cette saison, l’ASSE devra enchaîner une série positive en championnat, mais aussi se montrer efficace sur le marché des transferts. La formation stéphanoise dispose de moyens intéressants, sans toutefois avoir toujours été inspirée ces derniers mois dans son recrutement. L’un des chantiers prioritaires de cet hiver reste la défense. L’ASSE encaisse beaucoup trop de buts et la situation devra impérativement évoluer pour espérer créer une belle surprise en fin d’exercice.

Jafarguliyev bientôt joueur de l'ASSE ? 

Ces dernières heures, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont d'ailleurs accéléré sur le marché des transferts. Selon la presse azerbaïdjanaise, relayée sur Instagram, le club français manifeste un intérêt appuyé pour Elvin Jafarguliyev, latéral gauche de Qarabag. Si sa formation ne souhaite pas le laisser partir pour le moment, l’ASSE insiste pour tenter de conclure un accord.
Les dirigeants stéphanois savent que Qarabag n’aura sans doute pas d’autre occasion de récupérer une indemnité de transfert pour Jafarguliyev, dont le contrat arrive à expiration à l’issue de la saison. Le défenseur est actuellement estimé à un peu plus d’un million d’euros.

Lire aussi

ASSE : Davitashvili vendu, c'est validé pour deux raisonsASSE : Davitashvili vendu, c'est validé pour deux raisons
À 25 ans, le natif de Bakou possède déjà une solide expérience du haut niveau. Il a notamment disputé plusieurs rencontres de Ligue des champions avec le club azerbaïdjanais. Une arrivée à Saint-Étienne pourrait ainsi convenir à toutes les parties concernées.
Après 18 journées disputées en Ligue 2 cette saison, les Stéphanois occupent la 4e place avec 31 points. Lors de la prochaine journée, ils recevront Clermont. D’ici là, les Verts espèrent pouvoir compter sur l’arrivée de nouveaux joueurs. Jafarguliyev en fait partie. Le défenseur devra toutefois prendre une décision importante pour la suite de sa carrière, lui qui n’a connu jusqu’à présent que son pays, aussi bien sur le plan personnel que footballistique.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281551_0020
OM

L’OM n’a pas été respecté au Koweït

ICONSPORT_279190_0332 (1)
PSG

Dembélé vs PSG, l'info qui change tout

ICONSPORT_281216_0268
Ligue 1

Trop chers et trop mauvais, Olivier Letang allume les arbitres

Matt O'Riley
OM

OM : Un deuxième joueur s'excuse

Fil Info

10 janv. , 14:30
L’OM n’a pas été respecté au Koweït
10 janv. , 14:00
Dembélé vs PSG, l'info qui change tout
10 janv. , 13:40
Trop chers et trop mauvais, Olivier Letang allume les arbitres
10 janv. , 13:20
OM : Un deuxième joueur s'excuse
10 janv. , 13:00
« On subit les conséquences », les fans de l’OL accusés
10 janv. , 12:40
L'OM prévient la Roma, c'est 30 ME pour Vaz
10 janv. , 12:20
L'OL lâche une première offre à 5,5 ME
10 janv. , 12:00
PSG : Ce buteur français va faire oublier Dembélé

Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Regarde l'action zoomée au ralenti et ose encore me dire quil ne lui touche pas le pied gauche... vas-y ose..

L'OM prévient la Roma, c'est 30 ME pour Vaz

Quels tocards lui et ses agents....

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu connais rien au foot. ca se confirme a chaque fois que tu ouvres ton claque merde. c marrant

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu penses que dans 30 ans ça sera comment pour ton club??? a la limite de la relegation avant le Qatar et son fric. donc evite de la ramener petit cretin

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

regarde encore et encore les images. Neves n est pas touché. pfff mensonge et mauvaise foi..... Derrien a aussi dit qu il y avait contact. point baarre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading