L’ASSE tient la recrue idéale pour remplacer Davitashvili

En course pour la montée, l’AS Saint-Etienne envisage de bâtir un groupe compétitif pour rivaliser avec les pensionnaires de Ligue 1. Le club stéphanois veut retenir ses meilleurs joueurs. Mais en cas de départ de Zuriko Davitashvili, les Verts pourraient se pencher sur le profil du Norvégien Edvin Austbø.

Sous la pression du Mans, l’AS Saint-Etienne a quand même toutes les raisons d’espérer. L’équipe entraînée par Philippe Montanier reste sur neuf matchs consécutifs sans défaite avant le déplacement à Bastia ce samedi. A ce rythme, l’actuel deuxième de Ligue 2 fonce vers la montée. D’où les démarches lancées en interne. En cas de retour dans l’élite, le club stéphanois souhaite bâtir un effectif compétitif. Un recrutement ambitieux sera opéré. Mais surtout, les dirigeants voudront conserver leurs meilleurs éléments à l’image de Zuriko Davitashvili.

Reste à savoir si les Verts parviendront à garder l’attaquant géorgien déjà retenu l’été dernier, et dont le contrat expire en 2028. L’AS Saint-Etienne ferait mieux d’envisager un plan de secours. C’est pourquoi le compte X Data’Scout a proposé le nom d’Edvin Austbø (20 ans). D’après l’algorithme du spécialiste, l’ailier gauche du Viking FK serait une excellente recrue pour des écuries de Ligue 1 comme le Stade Rennais, Strasbourg ainsi que Lille, et pourquoi pas les Stéphanois s’ils les rejoignent.

Déjà repéré par Dortmund

Pas encore révélé au plus haut niveau, l’international Espoirs norvégien est présenté avec un profil comparable à celui de son compatriote Antonio Nusa (RB Leipzig), ou celui du Blaugrana Roony Bardghji. Edvin Austbø est également situé au même niveau que le Lillois Ethan Mbappé et que le Marseillais Hamed Junior Traoré. « Ce serait le meilleur ailier de Sainté s'il signait », ajoute Data’Scout, qui rappelle que le jeune talent, auteur de 6 buts et 5 passes décisives dans le championnat norvégien la saison dernière, a déjà été annoncé dans le viseur du Borussia Dortmund.