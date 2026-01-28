ASSE : Horneland annonce son départ de Saint-Etienne

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a annoncé à ses joueurs qu'il s'apprêtait à quitter les Verts. La défaite à Reims a scellé son sort.

L'Equipe révèle que ce mercredi, à l'occasion de la séance d'entraînement, Eirik Horneland a craqué face à ses joueurs. Le Norvégien a annoncé qu'il sera encore présent samedi soir pour le match contre Boulogne, à Geoffroy-Guichard, avant d'être remplacé par un nouvel entraîneur. A priori, cette révélation du technicien de 50 ans a secoué une grande partie du vestiaire, où Eirik Horneland était plutôt apprécié depuis sa signature à l'AS Saint-Étienne le 1er janvier 2025. Son avenir sur le banc stéphanois était très incertain depuis le coup de sifflet final du match perdu contre le Stade de Reims, d'autant que les dirigeants stéphanois ont déjà contacté Franck Haise et Philippe Montanier . Mais,révèle que ce mercredi, à l'occasion de la séance d'entraînement, Eirik Horneland a craqué face à ses joueurs. Le Norvégien a annoncé qu'il sera encore présent samedi soir pour le match contre Boulogne, à Geoffroy-Guichard, avant d'être remplacé par un nouvel entraîneur. A priori, cette révélation du technicien de 50 ans a secoué une grande partie du vestiaire, où Eirik Horneland était plutôt apprécié depuis sa signature à l'AS Saint-Étienne le 1er janvier 2025.

Kilmer Sports a tranché pour Horneland

Ivan Gazidis a beau avoir accordé sa confiance absolue à Eirik Horneland, le patron de l'ASSE avait désormais des doutes sur la capacité de ce dernier de ramener les Verts en Ligue 1. Actuellement cinquième de Ligue 2 , l'AS Saint-Etienne est sur un fil et n'a plus réellement de temps à perdre. Alors que le mercato d'hiver est nettement plus calme que ce qui avait été annoncé, le club de Larry Tanenbaum veut se donner toutes les chances pour remonter et estime que pour y parvenir il faut changer d'entraîneur.