ASSE : Horneland annonce son départ de Saint-Etienne

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a annoncé à ses joueurs qu'il s'apprêtait à quitter les Verts. La défaite à Reims a scellé son sort.
Son avenir sur le banc stéphanois était très incertain depuis le coup de sifflet final du match perdu contre le Stade de Reims, d'autant que les dirigeants stéphanois ont déjà contacté Franck Haise et Philippe Montanier
. Mais, L'Equipe
révèle que ce mercredi, à l'occasion de la séance d'entraînement, Eirik Horneland a craqué face à ses joueurs. Le Norvégien a annoncé qu'il sera encore présent samedi soir pour le match contre Boulogne, à Geoffroy-Guichard, avant d'être remplacé par un nouvel entraîneur. A priori, cette révélation du technicien de 50 ans a secoué une grande partie du vestiaire, où Eirik Horneland était plutôt apprécié depuis sa signature à l'AS Saint-Étienne le 1er janvier 2025.
Kilmer Sports a tranché pour Horneland
Ivan Gazidis a beau avoir accordé sa confiance absolue à Eirik Horneland, le patron de l'ASSE avait désormais des doutes sur la capacité de ce dernier de ramener les Verts en Ligue 1. Actuellement cinquième de Ligue 2
, l'AS Saint-Etienne est sur un fil et n'a plus réellement de temps à perdre. Alors que le mercato d'hiver est nettement plus calme que ce qui avait été annoncé, le club de Larry Tanenbaum veut se donner toutes les chances pour remonter et estime que pour y parvenir il faut changer d'entraîneur.
Alors que Canal+ a démenti que Franck Haise soit en contact avec l'AS Saint-Etienne
pour succéder à Eirik Horneland, le quotidien sportif persiste et signe, confirmant une finale Montanier-Haise pour ce poste. Le Norvégien, qui quittera les Verts après le match contre Boulogne, n'aura pas laissé une trace énorme dans la longue histoire de l'ASSE, reste à savoir si son remplaçant fera mieux. Il aura six mois pour cela puisque Kilmer Sports offre un contrat jusqu'à la fin de la saison, plus une option de deux ans en cas de montée en Ligue 1, à celui qui va relever le challenge.