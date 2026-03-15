Bordeaux : « Pour Bordeaux, c’est sifflé », le penalty de la discorde

A Marseille c'est pire puisque le stade se situe en plein cœur de la ville et le métro blindé et on peut pas circuler en ville en voiture et pourtant le vélodrome est plein même en jouant à 18h45
Comment ils font a Londres ? Comme tottenahm et chelsea qui ont déjà joué à 18h45 dans le passé
Y a pas que a Lyon qui a le métro, a Londres aussi et tottenahm et chelsea on déjà joué a 18h45 dans le passé aussi, surtout que a Londres c'est pire
Bien souvent quand y a un match important y a pas de magasin ferme les portes plus tôt
Grosse embrouille des lyonnaises en perspective... Endrick, Tolisso, Descamps 🤣, l'arbitrage tout ça quoi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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🎙️ Luc Davaillon, coach du @stadepoitevinfc, après #FCGBSPFC : « Ce soir, je suis frustré car, une nouvelle fois, les @girondins s’imposent sur un penalty. J’espère sincèrement que la montée en National ne se jouera pas sur des penaltys, parce que franchement, ça fait 7 ou 8
🚨 #National2 : ✅💙 Pour le compte de la 𝟐𝟏𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧é𝐞, les @girondins s’imposent (1-0) face au @stadepoitevinfc grâce à un but de Royce Openda ! 🗓️ 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 : 👉 Samedi 21 mars à 18H contre @LaRocheVF85 ! #FCGBSPFC pic.x.com/qvJDeAIqT1