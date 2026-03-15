Bordeaux : « Pour Bordeaux, c’est sifflé », le penalty de la discorde

Les Girondins de Bordeaux continuent leur chemin ce samedi avec cette victoire face au Stade Poitevin dans cette 21e journée de National 2. Après la rencontre, l'entraîneur visiteur s’est plaint du nouveau penalty attribué au club six fois champion de France.

Pour la célébration des 30 ans de l’épopée de la Coupe UEFA 1996, les Girondins de Bordeaux avaient rendez-vous avec le Stade Poitevin ce samedi soir du côté du Stade Atlantique. Moins sexy sur le papier mais tout aussi important, les hommes de Bruno Irles se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un pénalty de Royce Openda. Un succès qui permet au club Marine et Blanc de reprendre la place de leader de sa poule à La Roche-sur-Yon (avec un match de plus). À la fin de la rencontre, l'entraîneur de Poitiers, Luc Davaillon n’a pas caché sa frustration concernant le penalty accordé aux Girondins.

Une histoire de pénalty

Au micro de TV7, il a exprimé un souhait en vue de la fin de saison. « Je suis frustré parce qu’une nouvelle fois Bordeaux gagne sur un pénalty… C’est tout ce que j’ai à dire. Nous, on va jouer le maintien pour cette fin de saison, et j’espère que la montée en National ne se jouera pas sur un pénalty parce que franchement… Cela fait au moins sept ou huit pénaltys depuis quelques matches. Là, ça fait beaucoup quoi, » explique-t-il dans un premier temps avant de détailler : « Il rate son dégagement, ça lui roule sur le corps et ça va sur sa main. Je pensais que ces pénaltys-là n’étaient plus sifflés, car c’était involontaire, mais a priori, pour Bordeaux, c’est sifflé. Nous ne pouvons avoir que des regrets, » a-t-il appuyé au micro de la Nouvelle République. Une frustration qui peut s’expliquer par une tension grandissante en fin de saison. Le Stade Poitevin joue sa survie dans cette poule B de National 2.