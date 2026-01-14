ICONSPORT_277894_0083

L'ASSE rate son mercato, la Ligue 1 s'éloigne

ASSE14 janv. , 18:30
parCorentin Facy
Grandissime favori du championnat au début de la saison, l’ASSE n’est que 4e de Ligue 2. Un bilan décevant pour l’équipe d’Eirik Horneland, loin d’être dominante malgré des moyens financiers importants.
Dès le début de la saison, Kilmer Sport a affiché un objectif clair pour l’AS Saint-Etienne, à savoir une remontée en Ligue 1 en mai prochain. Eirik Horneland n’est pas dans les clous pour le moment puisque les Verts ne sont que 4es de Ligue 2. Une position qui permet de disputer les barrages mais qui est loin de satisfaire la direction, qui a investi 25 millions d’euros sur le marché des transferts l’été dernier, soit plus que l’ensemble des 17 autres clubs réunis. La première partie de saison des coéquipiers de Lucas Stassin n’est pas satisfaisante et pour Alexandre, rédacteur et chroniqueur sur le site Peuple Vert, un terrible constat doit être dressé.
L’ASSE n’a tout simplement pas une équipe dominante dans un championnat qui a peut-être été sous-estimé par les dirigeants ces derniers mois. « Aujourd’hui, le compte n’y est pas. On est à 7 points de Troyes, on est aussi derrière Reims. Mais voir le Red Star devant nous… Ça montre bien que Sainté est loin de ce qu’il devrait produire sur le terrain » estime le spécialiste de l’ASSE. Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial est du même avis.
Les limites de certains joueurs recrutés l’été dernier sont apparues très vite...
« Les limites de certains joueurs recrutés l’été dernier sont apparues très vite. (...) Peut-être qu’on avait oublié à quel point la Ligue 2 est dense Et l’ASSE n’est pas si supérieure que ça. (...) On a gardé nos meilleurs éléments, et pourtant, ça ne suffit pas » a-t-il ajouté sur le site Peuple Vert. Autant dire que l’inquiétude grandit au fil des semaines et des mois à Saint-Etienne, où il existe une réelle crainte chez les supporters ainsi que les observateurs de ne pas monter en fin de saison. Un échec qui serait terrible au vu des moyens investis par le club et qui coûterait sans aucun doute sa place à Eirik Horneland. L’entraîneur norvégien est déjà très fragilisé par la mauvaise passe actuelle de l’AS Saint-Etienne et a tout intérêt à vite redresser la barre s’il veut encore être sur le banc des Verts en mai prochain.
Derniers commentaires

CdF : Le PSG éliminé, Luis Enrique est aux anges

Le match serait rejoué 10 fois, les parisiens se qualifient 10 fois 🙂

OM : Robinio Vaz annonce son départ

À bientôt ? 😂😂😂😂😂😂😂

La précision de l'OL sur le départ de Téo Barisic

12,5 % mais comment font-ils pour un tel calcul ?

L’OL met un avertissement à Endrick « l’égoïste »

avoir un joueur qui frappe souvent ca faire sortir les defenses et c'est aussi interessant que de faire des passes surtout qu'on avait une equipe qui voulait souvent rentrer avec le ballon dans la cage .. on a vu l'effet moreira comment ca a été utile .. il enroulait souvent au debut maintenant les defenseurs vont sur lui sauf qu'il donne le ballon dans l’intervalle et ca donne des buts

L’OL met un avertissement à Endrick « l’égoïste »

Hooooo vous savez moi,tant qu'il marque des buts 🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

