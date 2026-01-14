L'ASSE rate son mercato, la Ligue 1 s'éloigne

Les limites de certains joueurs recrutés l’été dernier sont apparues très vite...
Le match serait rejoué 10 fois, les parisiens se qualifient 10 fois 🙂
À bientôt ? 😂😂😂😂😂😂😂
12,5 % mais comment font-ils pour un tel calcul ?
avoir un joueur qui frappe souvent ca faire sortir les defenses et c'est aussi interessant que de faire des passes surtout qu'on avait une equipe qui voulait souvent rentrer avec le ballon dans la cage .. on a vu l'effet moreira comment ca a été utile .. il enroulait souvent au debut maintenant les defenseurs vont sur lui sauf qu'il donne le ballon dans l’intervalle et ca donne des buts
Hooooo vous savez moi,tant qu'il marque des buts 🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
L'équipe victorieuse, et à la rencontre du Peuple Vert ! 💚