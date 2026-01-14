L'ASSE rate son mercato, la Ligue 1 s'éloigne

Grandissime favori du championnat au début de la saison, l’ASSE n’est que 4e de Ligue 2. Un bilan décevant pour l’équipe d’Eirik Horneland, loin d’être dominante malgré des moyens financiers importants.

Dès le début de la saison, Kilmer Sport a affiché un objectif clair pour l’AS Saint-Etienne, à savoir une remontée en Ligue 1 en mai prochain. Eirik Horneland n’est pas dans les clous pour le moment puisque les Verts ne sont que 4es de Ligue 2 . Une position qui permet de disputer les barrages mais qui est loin de satisfaire la direction, qui a investi 25 millions d’euros sur le marché des transferts l’été dernier, soit plus que l’ensemble des 17 autres clubs réunis. La première partie de saison des coéquipiers de Lucas Stassin n’est pas satisfaisante et pour Alexandre, rédacteur et chroniqueur sur le site Peuple Vert, un terrible constat doit être dressé.

L’ASSE n’a tout simplement pas une équipe dominante dans un championnat qui a peut-être été sous-estimé par les dirigeants ces derniers mois. « Aujourd’hui, le compte n’y est pas. On est à 7 points de Troyes, on est aussi derrière Reims. Mais voir le Red Star devant nous… Ça montre bien que Sainté est loin de ce qu’il devrait produire sur le terrain » estime le spécialiste de l’ASSE. Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial est du même avis.

Les limites de certains joueurs recrutés l’été dernier sont apparues très vite...