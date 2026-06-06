L'ASSE prépare une vente, les offres pleuvent

L’ASSE sait que l’été qui approche s’annonce particulièrement animé sur le marché des transferts. Le jeune Djylian N’Guessan est plus que jamais proche d’un départ du Forez.

L’ AS Saint-Étienne devra de nouveau évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Les Verts auront pour ambition de retrouver rapidement l’élite, mais certains joueurs disposent déjà de belles opportunités pour évoluer à un niveau supérieur. C’est notamment le cas de Djylian N’Guessan. L’attaquant stéphanois ne manque pas de potentiel, et cela n’a pas échappé à plusieurs grands clubs européens. Si les Verts comptent sur le natif de Saint-Nazaire, ils pourraient néanmoins être ouverts à une vente en cas de belle offre.

N’Guessan, l'appel de l'étranger

Selon les dernières informations de Fussballdaten, l’Eintracht Frankfurt et Tottenham Hotspur sont actuellement les clubs les plus intéressés pour s’attacher les services de Djylian N’Guessan. Le joueur de 17 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, et l’ASSE entend bien profiter de cette situation pour faire grimper les enchères.

À noter que le club allemand mène des négociations actives avec Saint-Étienne pour tenter de recruter le joueur. Francfort estime que N’Guessan possède le profil idéal pour s’adapter aux exigences de la Bundesliga : dynamique, puissant physiquement et efficace devant le but, le jeune attaquant présente de nombreux atouts pour s'épanouir dans le football allemand.

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Tottenham, fort de sa puissance financière, est également séduit par le profil du Stéphanois. Le club londonien pourrait en faire l’un des visages du renouveau des Spurs sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Saint-Étienne reste attentif aux offres qui pourraient arriver. Tout demeure ouvert dans le dossier N’Guessan. L’ASSE pourrait aussi être tentée de lui proposer un nouveau contrat, mais la perspective d’un départ prend de l’ampleur au vu des montants potentiellement importants que pourrait générer l’opération pour le club français. La balle est dans le camp stéphanois.