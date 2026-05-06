L'ASSE sous pression
Une banderole vise les joueurs de l'ASSE

ASSE : Une banderole assassine apparaît à St-Etienne

ASSE06 mai , 13:20
parClaude Dautel
0
A trois jours d'un match décisif, ou presque, contre Amiens, des supporters stéphanois ont tenu à faire part de leur colère avant ce rendez-vous, pointant du doigt certains comportements.
L'AS Saint-Etienne compte sur Bastia pour battre Le Mans, et dans ce cas précis, les Verts monteront directement en Ligue 1 s'ils viennent à bout d'Amiens, déjà relégué en National. Mais si les Sarthois s'imposent en Corse, alors Sainté devra passer par les terribles barrages d'accession à la Ligue 1. Pour les supporters stéphanois, cette situation est intolérable, car Kilmer Sports a énormément investi pour construire un effectif capable de rouler sur les dix-sept autres clubs de Ligue 2. Alors, à quelques jours de la dernière journée de la saison régulière, les Magic Fans sont allés poser une banderole assassine, qui s'en prend à quelques joueurs, suite à des rumeurs qui circulent depuis des semaines sur les réseaux sociaux sur leur comportement extra-sportif au moment où la montée se joue.

Les supporters visent l'hygiène de vie de certains joueurs

Le message des Magic Fans 1991 est direct : « Certains visent la montée, d’autres les terrasses du 1810. On veut des joueurs concernés et acharnés. » Pour ceux qui ne connaissent pas la région stéphanoise, le 1810 est une discothèque comprenant une vaste terrasse couverte, un intérieur de 1 000 m², 3 bars et un carré VIP. Et cela fait plusieurs fois, que des supporters affirment croiser des joueurs de l'AS Saint-Étienne dans cet établissement, parfois avant des matchs. Certains joueurs ont été pointés du doigt, même s'il s'agit une infime partie de l'effectif de Philippe Montanier. En tout cas, la banderole affiche au grand jour certaines rumeurs et traduit l'agacement qui commence à monter du côté des supporters stéphanois, lesquels n'accepteront pas que leur club favori ne monte pas en Ligue 1. Personne n'a oublié les images vues à Geoffroy-Guichard lorsque l'AJ Auxere était venue décrocher sa montée dans l'élite au tir au but, et surtout personne ne souhaite que cela se reproduise.
Articles Recommandés
M6 envoie Michou à la Coupe du Monde
Mondial 2026

TV : M6 envoie Michou au Mondial 2026

Cristiano Ronaldo Jr ICONSPORT_260509_0065
PSG

Le PSG veut recruter le fils de Cristiano Ronaldo !

La Vélodrome risque d'exploser contre Rennes
OM

OM : Les supporters refusent d'aller au Havre

ICONSPORT_269575_0013
PSG

Le PSG en pole sur un prodige russe à 25ME

Fil Info

06 mai , 14:00
TV : M6 envoie Michou au Mondial 2026
06 mai , 13:40
Le PSG veut recruter le fils de Cristiano Ronaldo !
06 mai , 13:00
OM : Les supporters refusent d'aller au Havre
06 mai , 12:40
Le PSG en pole sur un prodige russe à 25ME
06 mai , 12:20
OL : Manchester United veut Afonso Moreira
06 mai , 12:00
L'OM privé d'Europe à cause des fautes d'arbitrage
06 mai , 11:30
PSG : Barcelone offre 35ME pour Gonçalo Ramos
06 mai , 10:30
L'OL affole les audiences TV, Endrick éclate le PSG
06 mai , 10:10
Bayern Munich - PSG : Les compos probables

Derniers commentaires

OL : Manchester United veut Afonso Moreira

On gardera fofana car il n'est plus vendable cet été.

OL : Manchester United veut Afonso Moreira

Pour moi ce devraient être les intransférables de l'équipe de la saison prochaine Dominik Greif Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert Steve Kango Abner Vinícius Orel Mangala, Tyler Morton Khalis Merah, Corentin Tolisso Pavel Sulc Malick Fofana, Afonso Moreira, Rémi Himbert

OL : Manchester United veut Afonso Moreira

mais on ne pourra pas

Le PSG veut recruter le fils de Cristiano Ronaldo !

Sauf exception avec ego surdimensionné, les jeunes que l'on fait vraiment progresser développent plus facilement l'amour du maillot. Après les 'fils de X,Y, Z' ça ne marche quasi jamais. Des joueurs dans ce cas qui finissent vraiment en top player je vois pas trop, ptet les Thuram ou Maldini. Le reste je vois pas trop.

L'OM privé d'Europe à cause des fautes d'arbitrage

Jusqu'à 6 ans dit tu ? Je comprends mieux tes commentaires 🫪👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading