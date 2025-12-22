Lucas Stassin

ASSE : Privé de Mondial, Stassin va partir au clash

ASSE22 déc. , 16:30
parEric Bethsy
1
Déjà retenu cet été, Lucas Stassin n’obtiendra pas non plus un bon de sortie en janvier. L’AS Saint-Etienne tient à conserver son attaquant jusqu’à la fin de la saison. Et tant pis si le Belge doit faire une croix sur la Coupe du monde 2026. Pas sûr que le Stéphanois accepte la décision sans broncher.
A quelques mois du Mondial 2026, ce mercato hivernal peut s’avérer décisif pour beaucoup de joueurs. Un choix de carrière pertinent sera essentiel pour les candidats n’ayant pas encore assuré leur place dans leurs sélections respectives. Du côté de l’AS Saint-Etienne, Lucas Stassin (21 ans) se retrouve dans cette situation.

Le Mondial s'éloigne pour Stassin

Jamais convoqué par Rudi Garcia, le Belge patiente chez les Espoirs en attendant que son sélectionneur accepte d’appeler un attaquant de Ligue 2. L’hypothèse paraît peu probable à l’heure actuelle et Lucas Stassin l’a bien compris. Ce n’est pas un hasard si l’ancien joueur de Westerlo souhaitait déjà quitter les Verts cet été lorsque le Paris FC avait entamé des discussions. Ses envies d’ailleurs n’ont évidemment pas disparu. Mais l’AS Saint-Etienne n’a pas non plus changé d’avis. Cet hiver, il n’est pas question pour la direction de vendre le Diablotin et son coéquipier Zuriko Davitashvili.
« On a réglé le souci avec Zuriko, rassurait l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland la semaine dernière. Lucas est dans la même situation. Il y a eu beaucoup de bruits, de communication autour de lui. Il est revenu blessé de Belgique mais depuis qu’il a repris il travaille très bien. C’est le meilleur Lucas que je vois depuis le début de la saison. » Si le Norvégien sent Lucas Stassin totalement impliqué, ce n’est pas la version de L’Equipe. Il y a quelques jours, le quotidien sportif affirmait que l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2028, déterminé à disputer le Mondial, comptait bien quitter le Forez cet hiver. Il ne serait pas étonnant d’assister à un clash dans les semaines à venir.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 21 Attaquant

Ligue 2

Matchs14
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

PSG : L'agent de Vitinha inquiète Paris

Ça ne restera qu'un rêve pour le Real malheureusement, et heureusement pour le psg, qu'il continue avec Mboulard

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

Et encore avant la mutation du site il avait bien proliféré....et puis Darwin est passé par là sans doute ^^

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

J'imagine que son message est au second degré 😅

OL : Lyon contacté, une vente à 18ME imminente ?

Foot01 et ce journaliste italien sont... complètement dans les choux ! 😆🤣

PSG : Daniel Riolo brutalise encore Luis Enrique

Ptdr il valait mieux te taire Mr le gd journaliste Mr rigolio ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

