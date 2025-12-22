ASSE : Privé de Mondial, Stassin va partir au clash

Déjà retenu cet été, Lucas Stassin n’obtiendra pas non plus un bon de sortie en janvier. L’AS Saint-Etienne tient à conserver son attaquant jusqu’à la fin de la saison. Et tant pis si le Belge doit faire une croix sur la Coupe du monde 2026. Pas sûr que le Stéphanois accepte la décision sans broncher.

A quelques mois du Mondial 2026, ce mercato hivernal peut s’avérer décisif pour beaucoup de joueurs. Un choix de carrière pertinent sera essentiel pour les candidats n’ayant pas encore assuré leur place dans leurs sélections respectives. Du côté de l’AS Saint-Etienne , Lucas Stassin (21 ans) se retrouve dans cette situation.

Le Mondial s'éloigne pour Stassin

Jamais convoqué par Rudi Garcia, le Belge patiente chez les Espoirs en attendant que son sélectionneur accepte d’appeler un attaquant de Ligue 2. L’hypothèse paraît peu probable à l’heure actuelle et Lucas Stassin l’a bien compris. Ce n’est pas un hasard si l’ancien joueur de Westerlo souhaitait déjà quitter les Verts cet été lorsque le Paris FC avait entamé des discussions. Ses envies d’ailleurs n’ont évidemment pas disparu. Mais l’AS Saint-Etienne n’a pas non plus changé d’avis. Cet hiver, il n’est pas question pour la direction de vendre le Diablotin et son coéquipier Zuriko Davitashvili.

« On a réglé le souci avec Zuriko, rassurait l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland la semaine dernière. Lucas est dans la même situation. Il y a eu beaucoup de bruits, de communication autour de lui. Il est revenu blessé de Belgique mais depuis qu’il a repris il travaille très bien. C’est le meilleur Lucas que je vois depuis le début de la saison. » Si le Norvégien sent Lucas Stassin totalement impliqué, ce n’est pas la version de L’Equipe. Il y a quelques jours, le quotidien sportif affirmait que l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2028, déterminé à disputer le Mondial, comptait bien quitter le Forez cet hiver. Il ne serait pas étonnant d’assister à un clash dans les semaines à venir.