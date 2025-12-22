ASSE : Privé de Mondial, Stassin va partir au clash

Ça ne restera qu'un rêve pour le Real malheureusement, et heureusement pour le psg, qu'il continue avec Mboulard
Et encore avant la mutation du site il avait bien proliféré....et puis Darwin est passé par là sans doute ^^
J'imagine que son message est au second degré 😅
Foot01 et ce journaliste italien sont... complètement dans les choux ! 😆🤣
Ptdr il valait mieux te taire Mr le gd journaliste Mr rigolio ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🎙️ Antoine Arnault, propriétaire du PFC, s'exprime sur le mercato hivernal : "On va essayer de renforcer l'équipe. Stassin ne se fera pas, les volontés de son club sont trop élevées. On n'a pas voulu fausser le marché dès notre arrivée, car on se serait fait 'pigeonner'"