ASSE : Le dossier Stassin tourne au fiasco complet
Lucas Stassin, attaquant belge de l'AS Saint-Etienne

ASSE : Le dossier Stassin tourne au fiasco complet

ASSE30 août , 20:30
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE cherche toujours une porte de sortie à Lucas Stassin. L'attaquant belge va de déception en déception et le temps presse pour toutes les parties concernées.
L'AS Saint-Étienne ne manquera pas de travail dans les prochaines heures sur le marché des transferts. Les Verts vont très bien sur le plan sportif, mais devront également faire le nécessaire sur le mercato. La priorité actuelle des Stéphanois est de faire partir les joueurs qui ne font plus partie du projet de l'ASSE. Et Lucas Stassin est concerné. L'attaquant international belge veut quitter le Forez et son club compte bien en tirer le meilleur prix. Mais voilà, malgré son talent et sa marge de progression, Lucas Stassin peine à trouver chaussure à son pied. Et les pistes ne font que se refermer pour le natif de Braine-le-Comte.

L'ASSE bloquée avec Stassin

Selon les informations rapportées par la presse spécialisée mercato, la piste menant à Strasbourg va en effet se refermer pour Lucas Stassin. Les Alsaciens ont jeté leur dévolu sur Conrad Harder. Un accord a même été trouvé avec le RB Leipzig pour une arrivée imminente du Danois. Un coup dur pour Stassin, qui ne rejoindra donc pas l'Alsace alors que son nom figurait bien dans les petits papiers du RCSA. L'entourage du Belge est plus que jamais au travail pour sonder le marché et lui trouver une porte de sortie.

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Il faudra que l'ASSE y trouve son compte et que le joueur lui-même soit attiré par le projet proposé. Le suspense reste donc entier pour le Stéphanois, qui est pour le moment bloqué dans le Forez, alors que le marché des transferts fermera ses portes mardi. Un scénario dans lequel Stassin continue son aventure à l'AS Saint-Étienne au moins jusqu'à l'hiver prochain est donc possible. Une charge en plus à gérer pour Ian Cathro, qui devra composer avec les états d'âme des joueurs disposant de peu de temps de jeu.
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Derniers commentaires

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Vu comment la défense marseillaise s'est pris un courant d'air.... c'est déjà un régal. ^^ Si l'OM en prend quatre... les marseillais prendront l'excuse de la sortie de Kondogbia.

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C'etait de la folie son salaire, tant mieux!

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A Saaamm : Tu as pas mal aux dents en ce moment ? ^^

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Tu as vu la défense de l'OM comment elle vient de prendre la marrée sur ce superbe but du Monégasque, Paris Bruner ? Mdr Tu n'as pas mal quand tu t'assoies ?! 😆

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Perso, j'aurais préféré un nul mais un 4-0 on verra des buts.

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