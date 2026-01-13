ICONSPORT_263647_0220
Maedine Makhloufi

L'ASSE lâche un jeune talent à Dunkerque (officiel)

ASSE13 janv. , 20:38
parMehdi Lunay
0
Ce mardi soir, l'AS Saint-Etienne a annoncé la vente de son latéral gauche Maedine Makhloufi à Dunkerque. Formé à l'ASSE, le joueur de 20 ans n'a connu que les Verts dans sa carrière professionnelle. Cette saison, il avait joué son premier match avec l'équipe première. C'était contre Quetigny en coupe de France. Le prix du transfert n'a pas été révélé.
0
Derniers commentaires

Bakola va aussi quitter l'OM

Encore un joueur de région parisienne. Il est arrivé à 15 ans a l'OM, il n'a pas d'attache donc l'argent prime et comme Vaz il va partir. L'OM va toucher une belle somme en échange

Bayeux - OM : les compos (21h sur beIN Sports 1)

RDZ attend les conseils de l'entraîneur de Bayeux...

Bayeux - OM : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Rennes préparez votre billet pour le Vél.

Le PSG laisse un boulevard à l'OL pour Noham Kamara

Luis Enrique fait confiance aux jeunes et pour le moment il a pensé qu'il ne pouvait entrer dans la rotation. Je fais confiance à LE pour le coup

Le PSG laisse partie Eddy Doué

Peut pas gagner tout chaque ann2e... 8 sur les 11 dernières, plus de 70 victoires sur cette période x'est pas non plus un drame juste relou pou rla dynamique.... après l'OM n'a pas gagné d'avance surtout

