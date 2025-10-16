L'ASSE imite Paris, la montée en Ligue 1 est garantie

A l’instar du Paris FC la saison dernière, l’ASSE est un club à part en Ligue 2 durant cet exercice 2025-2026 en raison de ses moyens financiers colossaux qui lui assurent presque une remontée immédiate.

Deuxième de Ligue 2 après neuf journées, l’AS Saint-Etienne est pour l’instant dans son objectif du début de saison, celui de figurer dans le top 2 du championnat pour remonter immédiatement en Ligue 1. L’objectif des dirigeants stéphanois est clair, retrouver l’élite au plus vite après une saison galère en 2024-2025. Kilmer Sport a appris de ses erreurs du passé et a massivement investi cet été pour renforcer l’équipe à la disposition d’Eirik Horneland, ce qui n’avait pas été fait il y a un an au moment de découvrir la Ligue 1 ou en tout cas, pas suffisamment.

Avec une telle force de frappe financière dans un championnat où les autres clubs sont à l’agonie sur le plan économique, la remontée de l’ASSE ne fait quasiment aucun doute. A l’instar du Paris FC l’an passé, Saint-Etienne a un net avantage sur la concurrence selon David Gluzman, de l’After Foot, spécialiste des finances dans le sport. « L’environnement actuel du foot français est parfait pour Kilmer. Quasiment tous vos concurrents ne peuvent pas investir. En Ligue 2 comme en Ligue 1. Saint-Étienne, eux, ils ont le luxe de ne pas avoir vendu. Avec les versements qui vont s'effondrer… ceux qui ont du cash doivent agir maintenant » analyse David Gluzman pour le site Peuple Vert avant de conclure.

« Pour Kilmer, les 2-3 prochaines saisons sont capitales. Comme pour le PFC, il faut viser la Ligue 1, oui, mais aussi le haut du tableau. Avec les moyens en jeu, c’est ça l’objectif. Leur stratégie est super intéressante : quand tu n'as plus de droits télé, tu diversifies tes revenus. C’est ce que fait Kilmer. Tu vas chercher du trading : Stassin partira, Davitashvili partira, N'Guessan partira… Tes meilleurs actifs s’en iront, mais au bon moment et au bon prix, choisis par l’actionnaire » estime le spécialiste, convaincu que l’ASSE a tout entre les mains pour vite remonter en Ligue 1, avec un actionnaire solide et des moyens financiers au-dessus de la moyenne en Ligue 2. Aux joueurs et à Eirik Horneland de faire à présent le nécessaire pour concrétiser l’objectif fixé par le club en mai prochain.