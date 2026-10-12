L'ASSE en Ligue 1, le public peut tout gâcher

L'ASSE en Ligue 1, le public peut tout gâcher

ASSE
parCorentin Facy
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Tout va bien à l’ASSE, grandissime favori pour le titre en Ligue 2. Mais pour Dominique Rocheteau, l’énorme pression qui entoure le club stéphanois doit inciter tout le monde à la prudence.
Vainqueur de Rodez samedi soir à Geoffroy-Guichard (2-0), l’AS Saint-Etienne est solidement installée en tête de la Ligue 2. Les Verts comptent 2 points d’avance sur le Red Star, leur adversaire du week-end prochain, et 4 unités de plus que Montpellier, actuel troisième. L’équipe du nouvel entraîneur Ian Cathro dégage une impression de solidité et d’efficacité qui fait d’elle la grande favorite pour le titre et donc pour une montée en Ligue 1 à la fin de la saison.
L’ancien vice-président, conseiller du président et coordinateur sportif du club Dominique Rocheteau est plutôt d’accord avec ce constat. Mais dans des propos rapportés par Peuple Vert, l’ancien joueur de l’ASSE estime aussi que la pression qui entoure le club incite à la plus grande prudence. « On prend du plaisir à les regarder. L’année dernière, on a manqué la montée de peu sur cette série de trois matches en fin de saison. On voit qu’ils auraient déjà dû monter l’année dernière. Il ne faut pas trop y penser mais en même temps le garder en tête » a d’abord lancé Dominique Rocheteau avant de poursuivre.

Trop de pression pour les joueurs à l'ASSE ?

« Normalement, ils devraient dominer ce championnat, parce qu’il y a eux et peut-être deux ou trois autres équipes, mais on est censé être au-dessus. Il faut quand même faire attention, ça reste spécial ici, à Saint-Étienne. C’est comme à Marseille ou dans les grands clubs, il y a beaucoup de pression. Et la pression fait qu’il faut faire attention en fin de saison » estime celui qui continue de suivre l’AS Saint-Etienne avec beaucoup de passion. Il ne reste plus qu’à espérer pour les Verts que l’équipe parviendra à accentuer son avance en tête du classement dans les semaines à venir. Cela permettrait d’éviter un potentiel effondrement en fin de saison, comme cela avait été le cas avec Philippe Montanier l’an passé, coûtant la montée à l’ASSE.

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