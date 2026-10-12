ASSE : Le Red Star prépare un traquenard aux Verts

ASSE : Le Red Star prépare un traquenard aux Verts

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parClaude Dautel
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Ce sera le match au sommet de la Ligue 2, samedi prochain le Red Star, deuxième au classement, recevra l'AS Saint-Étienne, leader incontesté du championnat. Du côté du stade Bauer, on veut renverser les Verts et passer devant eux au classement.
Depuis le début de la saison de Ligue 2, l'ASSE avance à un rythme effréné, mais cela ne suffit pas encore pour créer un écart énorme avec ses poursuivants. Du moins avec le Red Star, seule formation à réellement pouvoir défier Saint-Étienne à ce stade du championnat. Et cela tombe bien, samedi prochain la formation de Ian Cathro se déplace jusqu'à Saint-Ouen pour défier le Red Star dans son antre. En cas de victoire, les Verts feraient un vrai break, mais si c'est le club de banlieue parisienne qui gagne, alors il passera devant l'AS Saint-Etienne. Entraîneur du Red Star, Damien Perrinelle sait que l'ambiance sera colossale et il pense que l'ASSE peut vaciller.

Le Red Star va mettre le feu

Mais, en attendant samedi prochain, l'excitation est grande du côté du stade Bauer. « On a un prochain match qui va être évidemment compliqué, mais qu’on est tous impatients de jouer contre Saint-Étienne chez nous. Avec l’inauguration de la nouvelle tribune, avec ces supporters qui vont mettre le feu à Bauer, on est impatients de vivre tout ça. Et ce que j’aime, c’est qu’on se donne le droit de vivre de belles choses comme ça. C’est plus ces émotions par rapport à ce qu’on fait actuellement qui nous excitent que de parler de classement après 8 journées », a confié l'ancien joueur et successeur de Grégory Poirier au poste d'entraîneur du Red Star.
Répondant au Parisien sur cette affiche, l'entraîneur de Laval pense que le Red Star peut battre l'ASSE et prendre la tête de la Ligue 2. « Quand on joue Saint-Étienne qui est ce qui se fait de mieux en Ligue 2, on s’étalonne toujours. C’est un super match à jouer pour le Red Star qui va pouvoir passer au révélateur. Mais avec son public, sur sa dynamique et ce qu’il montre depuis le début de saison, il aura des atouts à faire valoir contre Saint-Étienne qui a une équipe taillée pour la Ligue 1 », confie David Vignes.

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Derniers commentaires

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

pas de probleme, donc dans le vrai football , il n'y a JAMAIS rouge pour moi sur cette action!! Je te le dis , de toute maniere, il y a au moins 50 pourcent des rouges direct actuel que je ne siffle pas et qui ne se siffle pas en amateur... donc voila hein

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

D'accords avec toi sur tout sauf sur le potentiel... je pense que il a surtout ete en surchauffe a un moment et qu on ne verra plus ce niveau la chez lui...

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

du coup la le theme c'est abdelli mais toi faut que tu parle de lyon mdr

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ben oui tu en voyais 7 la saison derniere et on connait la suite

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ca tombe bien la var n'est pas intervenu la

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