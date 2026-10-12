ASSE : Le Red Star prépare un traquenard aux Verts

Ce sera le match au sommet de la Ligue 2, samedi prochain le Red Star, deuxième au classement, recevra l'AS Saint-Étienne, leader incontesté du championnat. Du côté du stade Bauer, on veut renverser les Verts et passer devant eux au classement.

Depuis le début de la saison de Ligue 2, l'ASSE avance à un rythme effréné, mais cela ne suffit pas encore pour créer un écart énorme avec ses poursuivants. Du moins avec le Red Star, seule formation à réellement pouvoir défier Saint-Étienne à ce stade du championnat. Et cela tombe bien, samedi prochain la formation de Ian Cathro se déplace jusqu'à Saint-Ouen pour défier le Red Star dans son antre. En cas de victoire, les Verts feraient un vrai break, mais si c'est le club de banlieue parisienne qui gagne, alors il passera devant l'AS Saint-Etienne. Entraîneur du Red Star, Damien Perrinelle sait que l'ambiance sera colossale et il pense que l'ASSE peut vaciller.

Le Red Star va mettre le feu

Mais, en attendant samedi prochain, l'excitation est grande du côté du stade Bauer. « On a un prochain match qui va être évidemment compliqué, mais qu’on est tous impatients de jouer contre Saint-Étienne chez nous. Avec l’inauguration de la nouvelle tribune, avec ces supporters qui vont mettre le feu à Bauer, on est impatients de vivre tout ça. Et ce que j’aime, c’est qu’on se donne le droit de vivre de belles choses comme ça. C’est plus ces émotions par rapport à ce qu’on fait actuellement qui nous excitent que de parler de classement après 8 journées », a confié l'ancien joueur et successeur de Grégory Poirier au poste d'entraîneur du Red Star.