ASSE : Larsonneur écarté, stupéfaction à Saint-Etienne

ASSE : Larsonneur écarté, stupéfaction à Saint-Etienne

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parCorentin Facy
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Très critiqué par les supporters de l’ASSE il y a quelques semaines, Gautier Larsonneur a répondu à ses haters en livrant une performance XXL face à Rodez samedi. De quoi mettre fin au débat sur son niveau ?
Solide leader de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a confirmé son statut samedi à Geoffroy-Guichard en battant Rodez (2-0). Une victoire acquise grâce aux buts de Ballo et de Boakye mais aussi grâce aux nombreux arrêts du gardien stéphanois Gautier Larsonneur. L’ancien Brestois est pourtant la cible de nombreuses critiques depuis plusieurs semaines. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’ASSE ont été nombreux à réclamer que Larsonneur soit éjecté du onze de départ… sans obtenir gain de cause.
Ian Cathro peut se féliciter de ce choix après la performance très aboutie de son gardien contre Rodez, laquelle a d’ailleurs été saluée par nos confrères de Peuple Vert. « Critiqué après ses dernières prestations, Gautier Larsonneur a répondu de la meilleure des manières. L’ancien capitaine stéphanois a réalisé plusieurs interventions déterminantes pour préserver l’avantage des siens » applaudit le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE avant de poursuivre.

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« Une prestation rassurante pour un gardien dont les dernières sorties avaient soulevé certaines interrogations. Seule ombre au tableau, sa sortie sur blessure en fin de match après un contact » peut-on lire. La question est maintenant de savoir si Gautier Larsonneur sera rétabli pour le déplacement au Red Star samedi prochain à 20 heures. Alors même qu’il était très critiqué il y a encore quelques semaines, les supporters de l’ASSE espèrent maintenant que leur gardien sera rétabli pour le déplacement chez l’actuel deuxième de Ligue 2.
En effet, le très bon match réalisé par Larsonneur contre Rodez samedi a rassuré tout le monde sur la capacité du gardien de 29 ans à briller et à permettre aux Verts d’engranger des victoires en Ligue 2.
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