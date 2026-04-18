L'ASSE débarque à Nantes pour lancer son mercato

Ça ne change vraiment rien à la FarmersLigue … 😝🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Venant d’une Sardine, le terme de ‘Réglo’ prend tout son… sel 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Hélas à la 17 éme , je pensais la L1 plié bravo au Lensois d'avoir battu des vaillants toulousains ..
Sauf que la " Juve "" ne pourrait " se permettre de verser son salaire actuel donc " connerie " .....
oui il va quitter le PSG pour la vieille dame,on y croit.0..Puis ces clodos qui n'ont jamais d'argent ils vont nous le payer en 50 x sans frais?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
Loading
Le #FCNantes envisagerait de garder Guilbert pour la L2. Amian et Centonze ont de grosses blessures, il n'y aura certainement pas d'offres pour eux cet été. Sissoko et Leroux seront sûrement là, tout comme Yousuf. Nantes sera-t-il, si démuni que cela en Ligue 2 ?