L'ASSE débarque à Nantes pour lancer son mercato

Recruté par Nantes en provenance de Lecce cet hiver, Frederic Guilbert ne marque pas les esprits en Loire-Atlantique, où ses chances de partir lors du prochain mercato sont élevées. Ce dossier a retenu l’attention de l’ASSE.

En cas de montée en Ligue 1 à la fin de la saison, l’AS Saint-Etienne ne voudra certainement pas commettre les mêmes erreurs que lors de l’été 2024. Les Verts avaient uniquement misé sur des jeunes joueurs à fort potentiel, oubliant que pour bien figurer dans l’élite, il était également important de structurer son effectif avec quelques joueurs d’expérience. C’est avec cette donnée en tête que les Verts commencent à préparer leur mercato en incluant le scénario d’une montée en Ligue 1.

Le directeur sportif Loïc Perrin et les dirigeants stéphanois ont acté qu’il serait cette fois nécessaire de faire venir un ou deux joueurs habitués à la Ligue 1 pour encadrer la jeunesse stéphanoise. Le nom de Frederic Guilbert est évoqué. La piste est d’autant plus crédible que l’ancien joueur de Lecce est quasiment certain de partir de Nantes, qui fonce tout droit vers la Ligue 2. Cette piste est intéressante pour compléter l’effectif stéphanois selon Bastien Aubert de But Football Club, qui voit bien Frederic Guilbert encadrer le très prometteur Kevin Pedro la saison prochaine dans le Forez.

Guilbert, un renfort précieux pour l'ASSE ?

« Dans ce rôle, Guilbert aurait aussi une vraie utilité sportive et structurelle en encadrant un jeune comme Kévin Pedro, en pleine progression en Ligue 2 mais encore novice à l’échelon supérieur. Son vécu, sa rigueur défensive et sa capacité à enchaîner les matchs en élite en feraient un relais idéal dans une rotation ambitieuse. Enfin, son statut de joueur libre sur le marché constitue un argument majeur pour l’ASSE, qui pourrait ainsi renforcer son effectif sans indemnité de transfert » estime notre confrère, qui encourage l’AS Saint-Etienne à foncer sur ce dossier à moindre coût.

Ce n’est clairement pas la piste qui va enflammer les supporters stéphanois, mais Frederic Guilbert répond à de nombreux critères sportifs et financiers. De quoi en faire un dossier à suivre de près l’été prochain en cas de montée de l’ASSE en Ligue 1.