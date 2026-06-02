Andoni Iraola

PL : C'est fait, Andoni Iraola débarque à Liverpool

Premier League02 juin , 11:17
parHadrien Rivayrand
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C’est fait, Liverpool a trouvé son nouvel entraîneur. Il s’agit d’Andoni Iraola. Les Reds et le technicien espagnol ont trouvé un accord total ces dernières heures, comme vient de l’indiquer Fabrizio Romano.
Iraola remplace Arne Slot, avec la ferme intention de ramener Liverpool au sommet du football anglais après ses excellents résultats à Bournemouth.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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