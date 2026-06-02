PL : C'est fait, Andoni Iraola débarque à Liverpool

C’est fait, Liverpool a trouvé son nouvel entraîneur. Il s’agit d’Andoni Iraola. Les Reds et le technicien espagnol ont trouvé un accord total ces dernières heures, comme vient de l’indiquer Fabrizio Romano.

Iraola remplace Arne Slot, avec la ferme intention de ramener Liverpool au sommet du football anglais après ses excellents résultats à Bournemouth.