Esp : Ibrahima Konaté a choisi le Real Madrid

Courtisé en Arabie Saoudite et suivi par le PSG, Ibrahima Konaté est fortement pressenti au Real Madrid. Pour rappel, l'international français est libre depuis la fin de son contrat avec Liverpool.

Tout proche de prolonger avec Liverpool ces dernières semaines, Ibrahima Konaté n'a finalement pas trouvé d'accord avec les Reds pour poursuivre l'aventure. Le défenseur français passé par le RB Leipzig est donc libre de s'engager dans le club de son choix et les courtisans ne manquent pas. L'Arabie Saoudite a tenté sa chance tandis que le PSG est très attentif à la situation du vice-champion du monde 2022.

Mais selon les informations d'El Chiringuito, c'est au Real Madrid que le défenseur de 27 ans va poursuivre sa carrière, à condition que Florentino Pérez remporte les élections à la présidence de la Casa Blanca. Le président du Real a bouclé cette arrivée, tout comme le retour de Nico Paz en provenance de Côme, selon les indiscrétions du média espagnol.

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Un renfort bienvenu pour José Mourinho dans un secteur défensif du Real Madrid en grande souffrance la saison dernière. L'ancien défenseur de Liverpool vient compenser numériquement le départ de David Alaba en fin de contrat tandis qu'Eder Militao est trop souvent blessé. Antonio Rüdiger est lui pressenti pour prolonger, alors que son contrat arrivait à expiration. L'Allemand sera en concurrence avec Dean Huijsen pour épauler Ibrahima Konaté au Real Madrid la saison prochaine.