L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur

Si l'AS Saint-Etienne est content de retrouver un bon Lucas Stassin, le Belge n'est peut-être pas l'homme clé des Verts cette saison. Le Ghanéen Augustine Boakye est extrêmement décisif dans ce début de saison, renforçant son statut de chouchou d'Eirik Horneland.

A part le cas Pierre Ekwah , l' AS Saint-Etienne est en ordre de marche pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Meilleur buteur des Verts la saison dernière, Lucas Stassin a tourné la page de l'été dernier et de ses envies de départ. Le Belge a offert la victoire aux siens sur la pelouse de Clermont samedi dernier. En retrouvant le rythme, il sera déterminant pour permettre à son club de dominer la Ligue 2 . Néanmoins, il n'est pas vu comme l'arme numéro une des Verts cette saison. Ce rôle est dévolu à Augustine Boakye.

Boakye, le héros silencieux de l'ASSE

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives depuis la reprise, le milieu offensif stéphanois a fait gagner plusieurs points à l'ASSE. Boakye possède une énorme activité sur le terrain, se révélant très important dans le jeu collectif puisqu'il « rend les autres meilleurs ». Comme le souligne Le Progrès, l'entraîneur Eirik Horneland est le premier fan du joueur ghanéen. Le technicien norvégien était sous le charme bien avant de signer à Saint-Etienne. « J’avais déjà vu plusieurs matchs de lui auparavant où il était très intéressant, mais en l’observant au quotidien, c’est un top joueur », a t-il avoué devant la presse.

Il n'a pas beaucoup de choses à changer dans le profil technique de son milieu offensif, aussi utilisé comme ailier par moments. Le seul aspect gênant chez son leader concerne sa personnalité réservée. « Il faut qu’il travaille sur sa timidité, ça se fait petit à petit », a t-il lâché auprès du Progrès. Une description très élogieuse qui donne de gros regrets aux supporters stéphanois. Arrivé en début de saison dernière, Augustine Boakye avait raté de nombreux matchs sur blessure. Des absences qui ont peut-être coûté la place de l'ASSE en Ligue 1.