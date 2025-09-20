ICONSPORT_270818_0005

L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur

ASSE20 sept. , 10:00
parMehdi Lunay
Si l'AS Saint-Etienne est content de retrouver un bon Lucas Stassin, le Belge n'est peut-être pas l'homme clé des Verts cette saison. Le Ghanéen Augustine Boakye est extrêmement décisif dans ce début de saison, renforçant son statut de chouchou d'Eirik Horneland.
A part le cas Pierre Ekwah, l'AS Saint-Etienne est en ordre de marche pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Meilleur buteur des Verts la saison dernière, Lucas Stassin a tourné la page de l'été dernier et de ses envies de départ. Le Belge a offert la victoire aux siens sur la pelouse de Clermont samedi dernier. En retrouvant le rythme, il sera déterminant pour permettre à son club de dominer la Ligue 2. Néanmoins, il n'est pas vu comme l'arme numéro une des Verts cette saison. Ce rôle est dévolu à Augustine Boakye.

Boakye, le héros silencieux de l'ASSE

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives depuis la reprise, le milieu offensif stéphanois a fait gagner plusieurs points à l'ASSE. Boakye possède une énorme activité sur le terrain, se révélant très important dans le jeu collectif puisqu'il « rend les autres meilleurs ». Comme le souligne Le Progrès, l'entraîneur Eirik Horneland est le premier fan du joueur ghanéen. Le technicien norvégien était sous le charme bien avant de signer à Saint-Etienne. « J’avais déjà vu plusieurs matchs de lui auparavant où il était très intéressant, mais en l’observant au quotidien, c’est un top joueur », a t-il avoué devant la presse.
Il n'a pas beaucoup de choses à changer dans le profil technique de son milieu offensif, aussi utilisé comme ailier par moments. Le seul aspect gênant chez son leader concerne sa personnalité réservée. « Il faut qu’il travaille sur sa timidité, ça se fait petit à petit », a t-il lâché auprès du Progrès. Une description très élogieuse qui donne de gros regrets aux supporters stéphanois. Arrivé en début de saison dernière, Augustine Boakye avait raté de nombreux matchs sur blessure. Des absences qui ont peut-être coûté la place de l'ASSE en Ligue 1.
Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Il ne faut pas s'enflammer! Le nombre d'absents est important .Marseille est meilleur que l'an passé.Il va falloir etre efficace devant mais on doit s'imposer

OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!!!!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Chacun son choix , chacun sa route ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

