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L’ASSE privée de Ligue 1 par le règlement ?

ASSE28 avr. , 11:30
parCorentin Facy
1
Battue par Bastia et Troyes lors des deux dernières journées de Ligue 2, l’ASSE a perdu sa deuxième place au profit du Mans, qui compte à présent un point d’avance sur les Verts.
La bataille pour la montée directe en Ligue 2 va faire rage jusqu’à la dernière journée. Leader avec six points d’avance, Troyes a déjà assuré la montée et a une main et demie sur le titre. La situation est bien plus complexe pour l’AS Saint-Etienne. Les Verts restent sur deux défaites consécutives et ont perdu ce week-end leur deuxième place au profit du Mans, qui a de son côté pris 4 points sur les deux derniers matchs. A deux journées de l’épilogue, Saint-Etienne a un point de retard sur Le Mans.
Mais que se passerait-il en cas d’égalité parfaite entre les deux équipes à la 34e journée, alors qu’ils comptent par ailleurs la même différence de but après 32 journées ? Le site Peuple Vert s’est penché sur ce point et le règlement pourrait empêcher l’ASSE de monter. Le média spécialisé rappelle qu’après les points et la différence de but générale, ce sont les confrontations directes qui sont prises en compte par la Ligue de Football Professionnel afin d’établir son classement définitif.
Sur ce critère, l’AS Saint-Etienne sera derrière Le Mans puisque le pensionnaire de Geoffroy-Guichard s’est incliné 2-3 face au Mans dans le Chaudron au mois d’octobre avant de faire 0-0 au match retour le 3 janvier dernier. « Bilan des confrontations directes : Le Mans 4 points, Saint-Étienne un point. C'est sans appel » écrit par conséquent le média spécialisé dans l’actualité du club stéphanois.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
64321976563224
2
Le Mans
583215134473017
3
Saint-Étienne
57321769533617
4
Reims
523213136473116
5
Rodez
52321313641374
Tout afficher
« Le message est brutal mais très clair : Saint-Étienne ne peut pas se permettre de terminer à égalité parfaite avec Le Mans. Les Verts doivent impérativement finir avec plus de points que les Manceaux ou avec une différence de buts générale supérieure si les points s'avèrent identiques » concluent nos confrères, pour qui Le Mans a donc un très sérieux avantage sur l’ASSE dans ce sprint final. En plus des points, Saint-Etienne devra tenter de creuser un avantage sur Le Mans au niveau de la différence de buts pour ne pas avoir à subir le règlement des confrontations directes qui le priverait d’une montée en Ligue 2 en cas d’égalité parfaite.
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Derniers commentaires

L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

120 supporters virés, le PSG réduit le CUP

Les choses ont démarré avec des clubs de supps amis... rien à voir avec des orientations politiques demeuré.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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