L’ASSE privée de Ligue 1 par le règlement ?

Battue par Bastia et Troyes lors des deux dernières journées de Ligue 2, l’ASSE a perdu sa deuxième place au profit du Mans, qui compte à présent un point d’avance sur les Verts.

La bataille pour la montée directe en Ligue 2 va faire rage jusqu’à la dernière journée. Leader avec six points d’avance, Troyes a déjà assuré la montée et a une main et demie sur le titre. La situation est bien plus complexe pour l’AS Saint-Etienne. Les Verts restent sur deux défaites consécutives et ont perdu ce week-end leur deuxième place au profit du Mans, qui a de son côté pris 4 points sur les deux derniers matchs. A deux journées de l’épilogue, Saint-Etienne a un point de retard sur Le Mans.

Mais que se passerait-il en cas d’égalité parfaite entre les deux équipes à la 34e journée, alors qu’ils comptent par ailleurs la même différence de but après 32 journées ? Le site Peuple Vert s’est penché sur ce point et le règlement pourrait empêcher l’ASSE de monter. Le média spécialisé rappelle qu’après les points et la différence de but générale, ce sont les confrontations directes qui sont prises en compte par la Ligue de Football Professionnel afin d’établir son classement définitif.

Sur ce critère, l’AS Saint-Etienne sera derrière Le Mans puisque le pensionnaire de Geoffroy-Guichard s’est incliné 2-3 face au Mans dans le Chaudron au mois d’octobre avant de faire 0-0 au match retour le 3 janvier dernier. « Bilan des confrontations directes : Le Mans 4 points, Saint-Étienne un point. C'est sans appel » écrit par conséquent le média spécialisé dans l’actualité du club stéphanois.

Ligue 2 Calendrier Résultats Équipe Pts J V N D BP BC +/- 1 Troyes Troyes 64 32 19 7 6 56 32 24 2 Le Mans Le Mans 58 32 15 13 4 47 30 17 3 Saint-Étienne Saint-Étienne 57 32 17 6 9 53 36 17 4 Reims Reims 52 32 13 13 6 47 31 16 5 Rodez Rodez 52 32 13 13 6 41 37 4 Tout afficher

« Le message est brutal mais très clair : Saint-Étienne ne peut pas se permettre de terminer à égalité parfaite avec Le Mans. Les Verts doivent impérativement finir avec plus de points que les Manceaux ou avec une différence de buts générale supérieure si les points s'avèrent identiques » concluent nos confrères, pour qui Le Mans a donc un très sérieux avantage sur l’ASSE dans ce sprint final. En plus des points, Saint-Etienne devra tenter de creuser un avantage sur Le Mans au niveau de la différence de buts pour ne pas avoir à subir le règlement des confrontations directes qui le priverait d’une montée en Ligue 2 en cas d’égalité parfaite.