ICONSPORT_268462_0070
Chico Lamba

L'ASSE craint un énorme coup dur

ASSE13 oct. , 10:00
parClaude Dautel
0
Co-leader de Ligue 2 avec Troyes et Pau, l'AS Saint-Etienne doit continuer sa marche en avant samedi prochain en recevant Le Mans. Un match que les Verts joueront sans un de leurs joueurs vedettes, Chico Lamba. Et ce dernier pourrait être absent longtemps.
Les Verts ont presque réalisé un sans-faute depuis le début de la saison de Ligue 2, mais Saint-Etienne sait que pour remonter directement en Ligue 1 en fin de saison, il lui faudra tenir le rythme imposé par ses concurrents. Pour cela, Eirik Horneland a un bel effectif, mais il sait que l'équilibre est fragile et qu'il ne faudra pas que l'ASSE soit privée de trop de cadres. Pourtant, ce lundi, il y a une grosse inquiétude du côté de Geoffroy-Guichard, et elle concernant Chico Lamba, sorti sur blessure lors de la victoire de l'AS Saint-Etienne à Montpellier juste avant la trêve. Le défenseur international Espoirs portugais, arrivé pour la coquette somme de 6 millions d'euros, avait joué la totalité des matchs de Ligue 2 avec l'ASSE, avant d'être contraint de céder sa place à la pause à la Mosson.

L'ASSE pourrait perdre un défenseur plusieurs semaines

Selon Peuple Vert, les nouvelles sont plutôt inquiétantes concernant Chico Lamba, touché aux adducteurs. Le défenseur de 22 ans pourrait en effet être opéré, ce qui l'éloignerait pour une longue durée des terrains de football. « Le Forez retient son souffle : l’état de santé du défenseur portugais sera scruté de près dans les prochains jours. Si l’opération venait à se confirmer, l’ASSE devrait apprendre à vivre sans l’un de ses hommes forts bien plus longtemps que prévu », explique le média spécialisé. Un coup dur d'autant plus dur que face au Mans, samedi, Eirik Horneland devra aussi se passer d'un autre défenseur, Maxime Bernauer, qui est lui suspendu. L'entraîneur des Verts va donc devoir changer sa défense, en espérant probablement que cela ne dure pas trop longtemps.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_258213_0204
OM

L'OM torpille le PSG pour une opération historique

ICONSPORT_272084_0348
OL

L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1

ICONSPORT_269776_0635 (1)
PSG

Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné

ICONSPORT_273378_0833
Equipe de France

EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace

FC Barcelone
Liga

Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve

Fil Info

12:40
L'OM torpille le PSG pour une opération historique
12:20
L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1
12:00
Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné
11:30
EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace
11:00
Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve
10:30
Rashford et le PSG, triste fin
9:30
OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle
9:00
Thauvin superstar, la France commence à le gonfler
8:40
OL : Un joueur fait le Grand Chelem, c'est incroyable

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.

OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading