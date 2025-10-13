L'ASSE craint un énorme coup dur

Co-leader de Ligue 2 avec Troyes et Pau, l'AS Saint-Etienne doit continuer sa marche en avant samedi prochain en recevant Le Mans. Un match que les Verts joueront sans un de leurs joueurs vedettes, Chico Lamba. Et ce dernier pourrait être absent longtemps.

Les Verts ont presque réalisé un sans-faute depuis le début de la saison de Ligue 2 , mais Saint-Etienne sait que pour remonter directement en Ligue 1 en fin de saison, il lui faudra tenir le rythme imposé par ses concurrents. Pour cela, Eirik Horneland a un bel effectif, mais il sait que l'équilibre est fragile et qu'il ne faudra pas que l'ASSE soit privée de trop de cadres. Pourtant, ce lundi, il y a une grosse inquiétude du côté de Geoffroy-Guichard, et elle concernant Chico Lamba, sorti sur blessure lors de la victoire de l'AS Saint-Etienne à Montpellier juste avant la trêve. Le défenseur international Espoirs portugais, arrivé pour la coquette somme de 6 millions d'euros, avait joué la totalité des matchs de Ligue 2 avec l'ASSE, avant d'être contraint de céder sa place à la pause à la Mosson.

L'ASSE pourrait perdre un défenseur plusieurs semaines

Selon Peuple Vert, les nouvelles sont plutôt inquiétantes concernant Chico Lamba, touché aux adducteurs. Le défenseur de 22 ans pourrait en effet être opéré, ce qui l'éloignerait pour une longue durée des terrains de football. « Le Forez retient son souffle : l’état de santé du défenseur portugais sera scruté de près dans les prochains jours. Si l’opération venait à se confirmer, l’ASSE devrait apprendre à vivre sans l’un de ses hommes forts bien plus longtemps que prévu », explique le média spécialisé. Un coup dur d'autant plus dur que face au Mans, samedi, Eirik Horneland devra aussi se passer d'un autre défenseur, Maxime Bernauer, qui est lui suspendu. L'entraîneur des Verts va donc devoir changer sa défense, en espérant probablement que cela ne dure pas trop longtemps.