ASSE : Carnage en tribune, les supporters se battent entre eux

ASSE10 nov. , 9:00
parHadrien Rivayrand
1
Samedi soir en Ligue 2, l'ASSE a pris le meilleur sur l'ESTAC. Une très belle victoire pour les Verts, malgré tout entachée par le comportement de certains de ses supporters. 
L'AS Saint-Etienne a fait un énorme coup ce week-end en Ligue 2 en allant battre Troyes, leader du championnat. Les Stéphanois ont affiché de très belles valeurs dans l'Aube et fait la différence dans un match des plus importants dans leur objectif de montée en Ligue 1. Mais malheureusement, le comportement des fans de Saint-Etienne a Troyes aura quelque peu gâché la soirée. Comme on peut le voir sur des images relayées sur les réseaux sociaux, dont X, des bagarres ont en effet eu lieu entre supporters de Saint-Etienne dans les tribunes troyennes. 

Des comportements encore inadmissibles 

Il s'agit d'affrontements entre les Magic 1991 et les Green Angels 1992, les deux groupes les plus populaires et les plus rivaux. Compte tenu de la situation, les deux groupes ont d'ailleurs quitté le stade de l'Aube. Ils pourraient être sanctionnés par les instances mais également par l'AS Saint-Etienne. Le club du Forez aura besoin d'une union sacrée pour tenter de remontée en Ligue 1 en fin de saison. Le comportement des fans de l'AS Saint-Etienne n'a pas été exempt de reproches ces dernières années, avec des gros débordements dans et en dehors des stades. 
Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard pourraient donc prendre le taureau par les cornes. Surtout qu'ils auront le temps de pouvoir y réfléchir en cette période de trêve internationale. Lors de la prochaine journée de Ligue 2, qui aura lieu le 22 novembre prochain, les Verts recevront l'AS Nancy. Les joueurs d'Eirik Horneland auront plus que jamais besoin du soutien de leur stade. Après 14 journées de Ligue 2 disputées, l'AS Saint-Etienne est 3e du championnat, à deux points du leader, l'ESTAC. Ce n'est donc pas le moment de se tirer des balles dans le pied. 
1
Loading