L'ASSE a recruté discrètement une machine à buts de 17 ans

Outre un changement d'entraîneur, l'ASSE va se montrer très actif d'ici la fin du mercato d'hiver. La signature d'un jeune attaquant estonien est dans les tuyaux.

L'AS Saint-Etienne est plutôt bien équipée sur le plan offensif, mais les Verts savent qu'en fin de saison, il sera difficile de conserver Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, lesquels souhaitent partir. C'est pour cela que la cellule de recrutement de l'ASSE s'est mise en quête de plusieurs renforts dans ce secteur. Et ce vendredi, plusieurs médias révèlent l'intérêt très vif de Sainté pour Marten-Chris Paalberg, jeune avant-centre estonien de 17 ans. Ce dernier évolue en D1 dans son pays sous le maillot du Pärnu Vaprus et il compte déjà trois sélections à son actif, ce qui en dit long sur ses qualités.

Les négociations entre l'AS Saint-Etienne et Paalberg sont déjà bien avancées, mais, compte tenu de l'âge du joueur, il y a des démarches administratives un peu plus longues. Dans un premier temps, Marten-Chris Paalberg viendra renforcer l'équipe des jeunes, mais l'idée est de rapidement faire monter l'attaquant estonien.

L'ASSE mise sur la jeunesse

Pour l'instant, l'AS Saint-Etienne n'a pas encore officialisé la signature de Marten‑Chris Paalberg. Mais des supporters stéphanois ont déjà repéré que sur le site officiel de la Fédération estonienne de football, il était déjà indiqué que l'attaquant international évoluait à l'ASSE. Un coup que certains comparent déjà à celui réalisé lors de la signature de Lucas Stassin. Alors que le mercato d'hiver se terminera ce lundi 2 février, l'annonce devrait rapidement être faite, au milieu de nombreuses autres. Notamment celle très attendue de la désignation de Philippe Montanier au poste d'entraîneur à la place d'Eirik Horneland. Ce dernier sera samedi sur le banc des Verts pour la dernière fois à l'occasion du match contre Boulogne à Geoffroy-Guichard.