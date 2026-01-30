1760164822
Marten Chris Paalberg

L'ASSE a recruté discrètement une machine à buts de 17 ans

ASSE30 janv. , 12:40
parClaude Dautel
0
Outre un changement d'entraîneur, l'ASSE va se montrer très actif d'ici la fin du mercato d'hiver. La signature d'un jeune attaquant estonien est dans les tuyaux.
L'AS Saint-Etienne est plutôt bien équipée sur le plan offensif, mais les Verts savent qu'en fin de saison, il sera difficile de conserver Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, lesquels souhaitent partir. C'est pour cela que la cellule de recrutement de l'ASSE s'est mise en quête de plusieurs renforts dans ce secteur. Et ce vendredi, plusieurs médias révèlent l'intérêt très vif de Sainté pour Marten-Chris Paalberg, jeune avant-centre estonien de 17 ans. Ce dernier évolue en D1 dans son pays sous le maillot du Pärnu Vaprus et il compte déjà trois sélections à son actif, ce qui en dit long sur ses qualités.
Les négociations entre l'AS Saint-Etienne et Paalberg sont déjà bien avancées, mais, compte tenu de l'âge du joueur, il y a des démarches administratives un peu plus longues. Dans un premier temps, Marten-Chris Paalberg viendra renforcer l'équipe des jeunes, mais l'idée est de rapidement faire monter l'attaquant estonien.

L'ASSE mise sur la jeunesse

Pour l'instant, l'AS Saint-Etienne n'a pas encore officialisé la signature de Marten‑Chris Paalberg. Mais des supporters stéphanois ont déjà repéré que sur le site officiel de la Fédération estonienne de football, il était déjà indiqué que l'attaquant international évoluait à l'ASSE. Un coup que certains comparent déjà à celui réalisé lors de la signature de Lucas Stassin. Alors que le mercato d'hiver se terminera ce lundi 2 février, l'annonce devrait rapidement être faite, au milieu de nombreuses autres. Notamment celle très attendue de la désignation de Philippe Montanier au poste d'entraîneur à la place d'Eirik Horneland. Ce dernier sera samedi sur le banc des Verts pour la dernière fois à l'occasion du match contre Boulogne à Geoffroy-Guichard.
M. Paalberg

M. Paalberg

EstoniaEstonie Âge 17 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Je viens de voir le tableau merci

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Dac merci je comprenais pas très bien

OM : Benatia et Greenwood, un divorce fracassant

Red13 faut qu'il arrête de boire justement et qu'il entame une cure... l'alcoolisme est une maladie sérieuse

L'OL fonce sur un buteur très connu !

Je ne pense pas qu'il veuille quitter son club

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

Comme d’hab ils vont envoyer leurs toutous privilégiés sur les réseaux sociaux pour enfumer les gens avec leur communication, ils vont balancer 1 ou 2 noms ronflants pour la fin du mercato pour calmer les supporters…on l’a connaît la méthode à force c’est du déjà vu!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

