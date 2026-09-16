De Zerbi supplie Kane de venir sauver Tottenham

desurCON le petit Nakamura te le dedicasse celui là pauvre etron que tu es
ouais enfin tout ce qu il fait, et surtout fait pour son image ....
Si j’insulte toi je t’ai prévenu je me met à ton bas étages, pas de pincettes avec les trouduc ds ton genre
Quelle honte..... multi recidiviste. enfin rien de bien nouveau de ce championnat corrompu
Est-ce que l'on peut dire à foncesca d'arrêter avec Tolisso et de mettre Nartey Titulaire? Ce joueur a un talent monstrueux il a aujourd'hui un Tolisso actuel dans chaque orteil, sur celà Foncesca doit absolument entendre raison
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
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|2
|2
|0
|6
|2
|4
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|4
|2
|2
|0
|6
|2
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|7
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|2
|1
|1
|9
|8
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|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
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|-5
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|1
|0
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|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
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|-1
|3
|4
|1
|0
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|5
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|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🚨💣Bayern are reportedly assessing Nick Woltemade as part of their long-term plans for the attack following the Kane era. 👀🇩🇪 The interest reportedly dates back to before his Premier League move and remains ongoing. If Woltemade struggles at Juventus, a return to Germany