De Zerbi supplie Kane de venir sauver Tottenham

De Zerbi supplie Kane de venir sauver Tottenham

Premier League16 sept. , 20:00
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Harry Kane n’est pas certain de prolonger l’aventure allemande. Un retour à Tottenham est évoqué et ferait le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi.
Malgré une saison historique à 61 buts toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich qui le propulse au rang des favoris pour le Ballon d’Or, Harry Kane n’est pas certain de rester chez le champion d’Allemagne en titre la saison prochaine. L’international anglais de 33 ans arrive en fin de contrat en juin 2027 et pour l’heure, l’indécision est totale quant à savoir si le natif de Londres va prolonger avec le Bayern Munich. La presse allemande évoque ce mercredi l’intérêt du club bavarois pour Nick Woltemade afin de préparer la succession d’Harry Kane.
Une aubaine pour le club formateur du capitaine anglais, Tottenham. D’après les informations de Fichajes, le club londonien rêve de faire revenir celui qui a marqué 213 buts en 320 matchs de Premier League sous les couleurs des Spurs. Après avoir réalisé un mercato à plus de 300 millions d’euros à l’été 2026, le club londonien serait prêt à faire sauter la banque en offrant à Harry Kane le plus gros salaire de l’histoire du club.

Tottenham rêve de rapatrier Kane

Roberto De Zerbi a évidemment validé cette potentielle recrue, d’autant que son équipe peine terriblement à exister offensivement depuis le début de la saison avec un terrible bilan de 0 but inscrit en 4 matchs de Premier League. La question est maintenant de savoir si Harry Kane, qui pourrait sortir grandi de cette saison 2026-2027 en cas de Ballon d’Or d’ici quelques jours, acceptera l’idée d’un retour à Tottenham.
L’Anglais est certes très attaché à son club formateur, mais il est peu probable qu’il retourne dans un club non-qualifié en Ligue des Champions. Roberto De Zerbi sait donc ce qu’il lui reste à faire pour maximiser ses chances d’attirer Harry Kane dans dix mois. L’Italien va surtout devoir gagner rapidement des matchs en championnat s’il veut s’assurer de conserver sa place sur le banc de Tottenham, avant de penser à une hypothétique arrivée du buteur du Bayern Munich.
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