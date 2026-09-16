Anderlecht - OL : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

ca pique les yeux de te lire toi. Ce nombres de fautes à chaque phrase.... Tu es officiellement le roi des donneurs de leçons du forum ! Oser venir dire aux autres d'aller réviser leur Français, quand on s'exprime comme un analphabète, il n'y a que toi pour oser cette performance artistique ! Bravo champion :)