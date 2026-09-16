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Fonseca

Anderlecht - OL : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)

Europa League16 sept. , 19:59
parHadrien Rivayrand
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La composition d'Anderlecht : Coosemans (cap) - Maamar, Omobamidele, Pétrot, Augustinson - Llansana, Amane, Ambros, Aasgaard - Cvetkovic, Winkler
La composition de l'OL : Descamps – Kluivert, Niakhaté, Mata, Ouédraogo – Morton, Tessmann, Nartey – Nakamura, Boudache – Openda
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Vu son pseudo il parle obligatoirement en connaissance de cause

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

ca pique les yeux de te lire toi. Ce nombres de fautes à chaque phrase.... Tu es officiellement le roi des donneurs de leçons du forum ! Oser venir dire aux autres d'aller réviser leur Français, quand on s'exprime comme un analphabète, il n'y a que toi pour oser cette performance artistique ! Bravo champion :)

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C'est très bien de penser au retour de Kane à Tottenham mais d'ici juin prochain cela fera longtemps que De Zerbi aura été viré.

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