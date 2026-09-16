Anderlecht - OL : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)

Je m’en balek trou duc
Et mon gars je m’en balek de ton avis bisous trou duc
Vu son pseudo il parle obligatoirement en connaissance de cause
ca pique les yeux de te lire toi. Ce nombres de fautes à chaque phrase.... Tu es officiellement le roi des donneurs de leçons du forum ! Oser venir dire aux autres d'aller réviser leur Français, quand on s'exprime comme un analphabète, il n'y a que toi pour oser cette performance artistique ! Bravo champion :)
C'est très bien de penser au retour de Kane à Tottenham mais d'ici juin prochain cela fera longtemps que De Zerbi aura été viré.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
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|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
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|0
|8
|5
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|2
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|2
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|6
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|1
|9
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|2
|2
|4
|-2
|2
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|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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