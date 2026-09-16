L’OL est prévenu, Nakamura a trois gros défauts

L’OL est prévenu, Nakamura a trois gros défauts

OL16 sept. , 19:30
parCorentin Facy
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L’OL a misé sur Keito Nakamura pour compenser le départ à la dernière minute de Malick Fofana à Sunderland. Le profil du Japonais est intéressant pour le club rhodanien mais il présente aussi certaines limites.
Sur le banc face au Paris FC, samedi soir en championnat, Keito Nakamura sera certainement amené à jouer davantage ce mercredi face à Anderlecht. Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont hâte de voir ce que peut donner l’international japonais, recruté en provenance du Stade de Reims pour compenser le départ de Malick Fofana à Sunderland pour 30 millions d’euros. Les observateurs de l’OL connaissent le profil de Keito Nakamura, qui a beaucoup joué en Ligue 1 puis en Ligue 2 avec le club champenois. Pour ceux qui ont encore des doutes sur le profil du joueur de 26 ans, le créateur de contenus ‘Le onze lyonnais’, suivi par 16.000 followers sur YouTube, a résumé son profil et a notamment listé ses principaux défauts.
« Les défauts de Nakamura sont extrêmement liés à son profil de jeu. Je l’ai dis, on est pas sur un ailier comme Doku, Fofana ou Barcola qui vont prendre le ballon et vont faire la différence grâce à leurs qualités physiques. Défaut n°1 : il est beaucoup moins explosif que les ailiers de rupture que le foot moderne produit. Si vous voulez de lui qu’il soit dans le un contre un et qu’il va prendre le côté comme un TGV, oubliez direct. Ce n’est pas ce profil… Il n’est pas lent mais il a un manque de tonicité » a-t-il analysé avant d’évoquer deux autres problèmes du profil de Nakamura, son manque de justesse dans les passes et ses limites physiques.

Un profil différent de Malick Fofana

« Défaut n°2 : dans l’aspect créatif par la passe, il peut et il doit mieux faire. Partout où il est passé, il a beaucoup marqué mais par la passe décisive, on est en-dessous de ce qu’il pourrait faire je pense. Je veux une progression importante sur ce point-là. Défaut n°3 : l’impact physique. Il n’a pas ce profil de dynamiteur, donc il joue différemment. Son impact physique, ça peut être une limite si on joue un jour contre une équipe qui a un latéral et un six qui vont l’agresser, ça peut être compliqué car pour résister aux duels, ce n’est vraiment pas là où il est le meilleur » a expliqué dans une analyse très poussée le spécialiste de l’OL.

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Ce dernier a par ailleurs mis en avant l’intelligence de jeu de Nakamura, sa qualité technique dans les petits espaces et sa faculté à marquer beaucoup de buts chaque année. Reste maintenant à voir si, en faisant la moyenne de tout cela, l’Olympique Lyonnais sera satisfait de Nakamura ou si le Japonais aura du mal à faire oublier le très aimé Malick Fofana.
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ouais enfin tout ce qu il fait, et surtout fait pour son image ....

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