L'ASSE a dit non au PSG pour éviter une grosse erreur

ASSE03 déc.
par Nathan Hanini
Considéré comme l’un des joueurs français les plus prometteurs ces dernières années dans l’hexagone, Ayman Kari a disparu des radars. Le jeune milieu de terrain de 21 ans est désormais éloigné du milieu du football. Le journal l’Equipe revient sur une venue avortée à l’ASSE il y a un an.
Jeune prodige du ballon rond, Ayman Kari s’est désormais éloigné de ce milieu. Le jeune français n’était pas fait pour ce monde-là. À 21 ans, certains proches pensent que le football est fini pour lui comme le rapporte le journal l’Equipe. Sans contrat depuis sa fin d’aventure au Paris Saint-Germain, l’ancien lorientais aurait pu rebondir à l’AS Saint-Etienne en janvier 2025. Mais les dirigeants du club du Forez ont été refroidis et ont décidé de ne pas aller plus loin. Le journal l’Equipe explique que la silhouette du joueur n’a pas plus aux dirigeants.

Saint-Etienne tente le coup Kari à l’hiver

Arrivé avec 8 à 10 kilos de trop lors du début de la préparation à l’été 2024 avec le Paris Saint-Germain, Ayman Kari n’avait plus le goût du haut niveau : « Ayman est réservé, mais il a des idées claires. Et il ne percevait plus ce monde comme pour lui, » témoigne un proche au journal l’Equipe. Mais l’AS Saint-Etienne a voulu tenter le coup. En quête de renforts dans son entre jeu l’hiver dernier, l’ASSE veut relancer le joueur comme un dernier espoir. Mais à la suite de ce dernier échec, certains proches du joueur comprennent qu’il est peu probable de le revoir sur un terrain. « À partir de là, tout le monde a fait son deuil au club. On a compris que c'était fini, » explique un membre du PSG au quotidien français. Par la suite, l'AS Saint-Etienne ne signera aucun joueur au milieu de terrain lors du mercato hivernal. Le club descendra en Ligue 2 à la fin de la saison. 

