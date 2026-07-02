L’ailier danois Jakob Breum va signer à l’ASSE

L’ailier danois Jakob Breum va signer à l’ASSE

ASSE02 juil. , 14:01
parGuillaume Conte
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L'ASSE s'offre une recrue de choix avec l'ailier des Go Ahead Eagles Jakob Breum, qui va s'engager pour le long terme avec les Verts.
En toute discrétion, l’AS Saint-Etienne vient de boucler un recrutement offensif de premier choix pour sa tentative de remontée en Ligue 1. Jakob Breum va en effet s’engager avec les Verts, comme l’annonce Voetbal International et la presse danoise. Cet ailier danois de 22 ans a déjà programmé sa visite médicale dans le Forez pour cette semaine, après l’accord total entre les deux clubs obtenu pour son transfert.
Breum évoluait en D1 néerlandaise du côté des Go Ahead Eagles, où il vient de finir la saison avec 6 buts et 7 passes décisives. Un contrat longue durée l’attend à Saint-Etienne, où on mise sur lui pour aider le club à remonter en Ligue 1, mais aussi pour les saisons à venir. L’international espoir danois avait encore un an de contrat avec le club de Deventer et sa valeur était estimée à 5 millions d’euros.
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