Leader de la Ligue 2 en début de saison, l’ASSE traverse une période plus difficile avec trois défaites lors des cinq derniers matchs. Une mauvaise dynamique que les Verts vont tenter d’inverser grâce au mercato.

L’objectif de remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison a été annoncé par les dirigeants de l’ASSE, lesquels n’ont pas l’intention de s’éterniser en Ligue 2. Leader du championnat en début de saison, l’équipe d’Eirik Horneland est bien plus en difficulté depuis quelques semaines, la preuve avec les trois défaites concédées lors des cinq derniers matchs. Une dynamique inquiétante d’autant que dans le même temps, Troyes ou encore le Red Star et Montpellier carburent.

Rien n’est perdu pour Saint-Etienne, actuel troisième de la Ligue 2 et qui peut toujours largement accéder à son objectif de remontée immédiate. Pour cela, quelques renforts lors du mercato hivernal ne seraient toutefois pas de trop selon Lubomir Moravcik, ancien joueur de l’ASSE qui compte 212 matchs avec les Verts entre 1990 et 1996.

« Il y a eu de bons résultats au début. L'équipe s'était installée en tête. Mais les deux défaites à domicile contre Guingamp et Le Mans ont cassé cet élan et il y a eu une grosse défaite à Annecy. Quand tu as l'ambition de remonter en Ligue 1, c'est impossible de prendre autant de buts. Il faut être plus solide derrière, c'est la base » a-t-il d’abord lancé dans les colonnes de Tribune Verte avant d’évoquer le mercato du mois de janvier durant lequel l’ASSE pourrait être actif.

« Il faut plus de sécurité, un meilleur équilibre. On va voir comment l'équipe va réagir et si elle finit bien l'année. Je ne suis pas trop inquiet. Il y a un autre mercato en janvier et l'actionnaire corrigera le tir. S'il faut recruter, il recrutera. Je suis sûr que l'ASSE va remonter. Je l'espère de tout coeur. Ce club n'a rien à faire en Ligue 2, il mérite beaucoup mieux » espère l’ancien joueur de Saint-Etienne, convaincu que l’état-major stéphanois fera le nécessaire au mois de janvier pour renforcer l’équipe. La question est de savoir s’il est normal que cela soit indispensable alors que Saint-Etienne a déjà dépensé pour 25 millions d’euros l’été dernier, soit plus que tous les autres clubs de Ligue 2 réunis.