ICONSPORT_276573_0062

« L'actionnaire corrigera le tir » : L'ASSE va faire des folies cet hiver

ASSE13 nov. , 14:30
parCorentin Facy
0
Leader de la Ligue 2 en début de saison, l’ASSE traverse une période plus difficile avec trois défaites lors des cinq derniers matchs. Une mauvaise dynamique que les Verts vont tenter d’inverser grâce au mercato.
L’objectif de remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison a été annoncé par les dirigeants de l’ASSE, lesquels n’ont pas l’intention de s’éterniser en Ligue 2. Leader du championnat en début de saison, l’équipe d’Eirik Horneland est bien plus en difficulté depuis quelques semaines, la preuve avec les trois défaites concédées lors des cinq derniers matchs. Une dynamique inquiétante d’autant que dans le même temps, Troyes ou encore le Red Star et Montpellier carburent.
Rien n’est perdu pour Saint-Etienne, actuel troisième de la Ligue 2 et qui peut toujours largement accéder à son objectif de remontée immédiate. Pour cela, quelques renforts lors du mercato hivernal ne seraient toutefois pas de trop selon Lubomir Moravcik, ancien joueur de l’ASSE qui compte 212 matchs avec les Verts entre 1990 et 1996.
« Il y a eu de bons résultats au début. L'équipe s'était installée en tête. Mais les deux défaites à domicile contre Guingamp et Le Mans ont cassé cet élan et il y a eu une grosse défaite à Annecy. Quand tu as l'ambition de remonter en Ligue 1, c'est impossible de prendre autant de buts. Il faut être plus solide derrière, c'est la base » a-t-il d’abord lancé dans les colonnes de Tribune Verte avant d’évoquer le mercato du mois de janvier durant lequel l’ASSE pourrait être actif.
« Il faut plus de sécurité, un meilleur équilibre. On va voir comment l'équipe va réagir et si elle finit bien l'année. Je ne suis pas trop inquiet. Il y a un autre mercato en janvier et l'actionnaire corrigera le tir. S'il faut recruter, il recrutera. Je suis sûr que l'ASSE va remonter. Je l'espère de tout coeur. Ce club n'a rien à faire en Ligue 2, il mérite beaucoup mieux » espère l’ancien joueur de Saint-Etienne, convaincu que l’état-major stéphanois fera le nécessaire au mois de janvier pour renforcer l’équipe. La question est de savoir s’il est normal que cela soit indispensable alors que Saint-Etienne a déjà dépensé pour 25 millions d’euros l’été dernier, soit plus que tous les autres clubs de Ligue 2 réunis. 

Lire aussi

Davitashvili ne veut plus quitter l'ASSEDavitashvili ne veut plus quitter l'ASSE
L'ASSE craque, une grosse vente programméeL'ASSE craque, une grosse vente programmée
0
Articles Recommandés
psg avec safonov zabarnyi a deja fixe les limites zabarnyi 2 398227
PSG

Un monstre arrive en défense, le PSG est confiant

florentino perez reelu president du real madrid jusqu en 2029 iconsport 234367 0037 387081
Liga

Florentino Pérez met le Real Madrid en vente

ICONSPORT_258213_0204
OL

OL : Chelsea sort la carte Estevão, Endrick hésite

ICONSPORT_276928_0109
Equipe de France

EdF : Camavinga, la France va prendre une décision ce jeudi soir

Fil Info

16:30
Un monstre arrive en défense, le PSG est confiant
16:00
Florentino Pérez met le Real Madrid en vente
15:40
OL : Chelsea sort la carte Estevão, Endrick hésite
15:17
EdF : Camavinga, la France va prendre une décision ce jeudi soir
15:00
L'Inter enrage contre l'OM et Lens
14:00
20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL
13:40
Aguerd out plusieurs mois, terrible danger à l'OM
13:20
Neymar en équipe de France, Mbappé se régale

Derniers commentaires

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

Le gars ouvre sa bouche à chaque fois sans aucun arguments c’est horrible de pas pouvoir le bloquer.

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

Letang le plus gros suceur qatari..... mouais j ai totallement confiance en ce type. je crois tout ce qu il dit

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

Je te remets (pour la 3ème fois) la suite de l'article de RMC Sport : "Les frondeurs aborderont bien évidemment ce sujet lors du collège de Ligue 1 prévu cette semaine. Mais cette lettre démontre une tension permanente sur tous les sujets, entre plusieurs groupes de présidents. Certaines sources font savoir que des présidents frondeurs avaient accepté lors d'un CA la présence uniquement des représentants et que ce sujet serait abordé lors d'un collège le 12 novembre. Dans sa réponse aux clubs, Olivier Létang a fait savoir : "Il ne s’agissait pas d’une réunion de négociation mais une réunion de reprise de contact sur le sujet entre les différents acteurs. Si l’objet de cette réunion avait été une négociation, engageant la position des clubs, il est évident qu’un collège de Ligue 1 aurait été convoqué en amont", explique le patron du collège de Ligue 1. "Ces clubs critiquent a posteriori la tenue d’une telle réunion….dont ils avaient validé le principe lors d’un CA 15 jours avant ! Soit c’est de l’amnésie, soit c’est de la mauvaise foi !", ajoute un proche de la LFP." Dijaya, on peut te comprendre la 1ère fois quand tu as mis l'article tronqué. Tu ne savais pas. Mais après t'avoir répondu deux fois en mettant la suite de l'article, tu continues à mettre le même article tronqué et ça montre clairement ta mauvaise foi.

L'Inter enrage contre l'OM et Lens

hahaha quelle belle saucisse. On a aussi Balerdi pour 50M, pour faire oublier leur peine ^^

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

Plus value de +10M en pour 15matches joués chez nous . On peut pas tellement refuser si vraiment on doit vendre cet hiver plutôt qu’en été ( où il vaudra peut être 5-10M de plus )

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading